2018-03-16T20:01:01+03:00
Телевизор

Любовь, похожая на бой

Зрителей ждет телепремьера нашумевшей драмы «Крым»
Глеб ГУБАРЕВ
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Главные роли сыграли Евгения Лапова и Роман Курцын.Главные роли сыграли Евгения Лапова и Роман Курцын.Фото: кадр из фильма
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Наверное, в фильме о крымских событиях проще всего было навешать на всех ярлыки: этот - плохой, этот - хороший, этот - враг, этот - друг. Чтобы снять кино не столь прямолинейное, надо обладать определенным мужеством и искренним желанием разобраться в том, что же произошло 4 года назад. Авторы «Крыма» пошли по более сложному пути, пусть и оформленному в виде классической истории о разделенных предрассудками влюбленных. Наблюдая за сложными отношениями знойной киевлянки Алены и веселого крымчанина Саши, поневоле вспоминаешь «Ромео и Джульетту», но очередной вольный пересказ пьесы Шекспира - явно последнее, о чем думали создатели «Крыма». Да, Саша и Алена находятся по разные стороны баррикад, их условные семьи враждуют, и страсти кипят вполне шекспировские. Но главное здесь все же - стремление проанализировать действительность, в которой, как известно, крайне сложно найти абсолютно хороших и абсолютно плохих. Злодейка ли Алена, делающая на майдане на глазах Саши «коктейли Молотова»? Злодей ли националист Микола, ради неразделенных чувств к Алене готовый предать убеждения? Легко ли вообще судить тех, кто тебе по-настоящему близок?

Вопреки ожиданиям, фильм Алексея Пиманова повествует вовсе не о красиво проведенной российскими войсками крымской операции (хотя, конечно, и о ней тоже). В первую очередь авторов интересует человеческая драма, сопровождающая любой военный конфликт. Отсюда и отсутствие хеппи-энда - те зрители, которые включат телевизор в расчете на приторный финал, будут разочарованы. Но реальность, даже перенесенная на экран, далеко не всегда создается по законам любовного романа.

Первый канал. «Крым». Сегодня. 21.30.

КСТАТИ

В выходные нам покажут еще два свежих кинофильма: фантастический боевик «Призрак в доспехах» (СТС, 17 марта, 21.00) со Скарлетт Йоханссон в главной роли и супергеройский блокбастер «Человек-паук. Возвращение домой» (СТС, 18 марта, 21.00), в котором, помимо нового Спайдермена Тома Холланда, играют Роберт Дауни-младший и Майкл Китон. Фильмы вышли в 2017 году и собрали на двоих свыше миллиарда долларов. Российские телезрители обе картины увидят впервые.

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