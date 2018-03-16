2018-03-16T22:50:36+03:00
Звезды

Блогеры раскритиковали модный показ Кети Топурии: безумные наряды и анорексичные модели

Модники вынесли вердикт — в таких одеяниях вряд ли выйдешь на улицы
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кети Топурия показала новую коллекцию своего бренда KETIoneКети Топурия показала новую коллекцию своего бренда KETIone
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На Неделе Моды в Москве Mercedes-Benz Fashion Week Russia певица Кети Топурия показала новую коллекцию своего бренда KETIone.

Коллекция звезды удивила модных блогеров, мол, странные наряды и анорексичные модели. Дескать, где вы это видели, чтобы первые красавицы ходили с сальными волосами и надевали безразмерные золотые дубленки на голое тело.

Коллекция звезды удивила модных блогеро

Коллекция звезды удивила модных блогеро

По словам основательницы бренда Кэти Топурии, на создание новой коллекции ее вдохновила «серая Москва». Поэтому цветовая гамма показа очень красочная.

Более спокойно отнеслись к странной коллекции Топурии стилисты, привыкшие к эпатажу.

Модники вынесли вердикт — в таких одеяниях вряд ли выйдешь на улицы

Модники вынесли вердикт — в таких одеяниях вряд ли выйдешь на улицы

— Я заметил, что Кети Топурия выпускает коллекции, схожие со своим повседневным стилем одежды — «Спорт шик». Ее коллекция по большей части рассчитана на подростков. Куртки и дубленки подобного стиля, золото и серебро и другие элементы металлика были актуальны пару сезонов назад, и с тех пор они не покидают гардеробы модников, — считает стилист Руслан Громов. — Всякого рода асимметрия так же на пике популярности, все мировые подиумы поддерживают этот тренд. Одежда oversize, презентованная в коллекции Кети, уже который год остается на плаву. В этом плане Кети не прогадала. Не думаю, что странное сочетание задрапированного пышного платья с клетчатой рубашкой найдет много поклонников. Лично на меня это наводит тихий ужас. Воспринимается это исключительно как неудачная попытка выделиться. В этом сезоне широкую популярность начинает набирать такое нововведение, как сочетание несочетаемого. Также не могу не выделить, в коллекции Кети Топурия использовала такие материалы, как пластик и плащевка, многие мировые дизайнеры уже использовали в своих коллекциях 2018 года подобные материалы, я предполагаю, что это отчасти плагиат. По сути, Кети не придумала ничего нового. У меня создается четкое ощущение, что ее коллекция частично позаимствована у других дизайнеров.

"Не думаю, что странное сочетание задрапированного пышного платья с клетчатой рубашкой найдет много поклонников" - считает наш эксперт

"Не думаю, что странное сочетание задрапированного пышного платья с клетчатой рубашкой найдет много поклонников" - считает наш эксперт

ruslangromovruslangromov
Доброе утро! Друзья, 26 числа наш с @fusionboutique фотопроект прошёл на ура на сеголеток осталось пару свободных мест! Пишите в Директ _________________________ #руслангромов #стилист #фото #фотосессия #мода #стиль #fashion #платья
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