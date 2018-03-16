Модный показ Оксаны Федоровой оценила ее свекровь

16 Март 22:00 2018-03-16T22:50:36+03:00

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Очередную коллекцию своего бренда Oksana Fedorova Design Studio «Мисс Вселенная» представила на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Четкие геометрические формы рубежа 80-х и 90-х годов сочетаются с элементами исторического кроя. В коллекции много вязаного трикотажа: платья, жилеты, джемперы, аксессуары. Кроме того, в коллекции Федоровой присутствуют женские брючные костюмы-двойки с укороченными брюками, и блузками в стиле французских колетов. Дополнить образы бренд предлагает пальто П-образного силуэта, утепленными куртками из плащевой ткани и объемными пуховиками. Цветовая гамма построена на комбинации четырех цветов: изумрудного, бирюзового, винного и клюквенного. Их дополняет синяя палитра, клетка и полоска. Натуральные ткани комбинируются с синтетическими.

fedorovaoksana Спасибо моему Мисс десанту за поддержку. Мои девочки, очень вас люблю. Хочу, чтобы в следующий раз вы вышли на подиум в роскошных нарядах. #миссроссия #mbfwrussia #ofera

Дефиле бренда Федоровой оценили ее близкие — свекровь и мама.

По словам Оксаны, они помогают ей воспитывать детей, которых Федорова родила в браке с госслужащим Андреем Бородиным.

Дефиле бренда Федоровой оценили ее близкие — свекровь и мама

- Бабушки помогают мне с детьми. А как же без них? Если бы не моя мама и мама Андрея, я бы никогда не справилась с домашним хозяйством и детьми, - делится Оксана Федорова.-Я сторонница того, чтобы дети росли дома в тесном контакте с родителями. Это лучшая для них среда. И время, потраченное на детей в дошкольный период, для родителей бесценно.

fedorovaoksana Спасибо @mbfwrussia и лично Шумскому Александру и Трушкову Дмитрию за предоставленную возможность быть увиденной. Спасибо всем моим любимым сотрудникам , моей команде @ofera_fashion , @fashion_museum_rus , @fedorovafond , @modatopical за поддержку, за помощь , за любовь. Особая благодарность нашему бессменному визажисты @larissa_chivlikli за терпение и профессионализм . #shooting #fashion #mbfwrussia

Люблю наводить порядок дома. Гармония в душе начинается с порядка там, где ты живешь. Дом – это мое внутреннее пространство. Мне в нем хорошо. От каждой мелочи, которая меня окружает в доме, я получаю энергию. И для меня очень важно, чтобы она была положительной. Чтобы глаз радовался всему.