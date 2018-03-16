Модный показ Оксаны Федоровой оценила ее свекровь
Очередную коллекцию своего бренда Oksana Fedorova Design Studio «Мисс Вселенная» представила на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Четкие геометрические формы рубежа 80-х и 90-х годов сочетаются с элементами исторического кроя. В коллекции много вязаного трикотажа: платья, жилеты, джемперы, аксессуары. Кроме того, в коллекции Федоровой присутствуют женские брючные костюмы-двойки с укороченными брюками, и блузками в стиле французских колетов. Дополнить образы бренд предлагает пальто П-образного силуэта, утепленными куртками из плащевой ткани и объемными пуховиками. Цветовая гамма построена на комбинации четырех цветов: изумрудного, бирюзового, винного и клюквенного. Их дополняет синяя палитра, клетка и полоска. Натуральные ткани комбинируются с синтетическими.
Дефиле бренда Федоровой оценили ее близкие — свекровь и мама.
По словам Оксаны, они помогают ей воспитывать детей, которых Федорова родила в браке с госслужащим Андреем Бородиным.
Дефиле бренда Федоровой оценили ее близкие — свекровь и мама
- Бабушки помогают мне с детьми. А как же без них? Если бы не моя мама и мама Андрея, я бы никогда не справилась с домашним хозяйством и детьми, - делится Оксана Федорова.-Я сторонница того, чтобы дети росли дома в тесном контакте с родителями. Это лучшая для них среда. И время, потраченное на детей в дошкольный период, для родителей бесценно.
Люблю наводить порядок дома. Гармония в душе начинается с порядка там, где ты живешь. Дом – это мое внутреннее пространство. Мне в нем хорошо. От каждой мелочи, которая меня окружает в доме, я получаю энергию. И для меня очень важно, чтобы она была положительной. Чтобы глаз радовался всему.