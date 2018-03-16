2018-03-16T22:50:36+03:00
Звезды

68-летняя Пугачева сверкнула голыми коленями на показе Гуляева

Звезда посетила дефиле модного дизайнера
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева отметила в разговоре с журналистами, что Гуляев сделал коллекцию в стиле гранжАлла Пугачева отметила в разговоре с журналистами, что Гуляев сделал коллекцию в стиле гранж
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Посмотреть на новую коллекцию Игоря Гуляева пришел почти весь шоу-бизнес: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Согдиана, Анна Калашникова и многие другие.

Яркие губы моделей (как у Марлен Дитрих) на подиуме сочетались с пышными кудрями, фетровыми шляпками и яркими акцентами в виде принта «клетки», но в совершенно многоцветной интерпретации. Клетка у дизайнера не только красная, но и зеленая и синяя. К слову, главным материалом в коллекции выступил бархат. Здесь и бархатные юбки, декорированные перьями, и длинные расклешенные к низу брюки, и платья свободного кроя. В качестве верхней одежды в коллекции разноцветные пальто, меховые накидки в стиле старого Голливуда и пончо. Аксессуары тоже в стилистике упомянутой эпохи — яркие сотуары. Заканчивается показ так же эффектно, как и начался, а именно, под песню «Moon River» из кинофильма «Завтрак у Тиффани» модели принимаются мелодично танцевать и приглашают гостей присоединиться к ним на подиум уже под более веселый репертуар.

На дефиле Алла Борисовна пришла в коротком черном платье, оголив колени

На дефиле Алла Борисовна пришла в коротком черном платье, оголив колени

Алла Пугачева отметила в разговоре с журналистами, что Гуляев сделал коллекцию в стиле гранж.

- Я много лет пытаюсь приучить людей к этому стилю, но не получается. Поэтому хожу в классике, - призналась репортерам звезда. - Кстати, я у Гуляева себе юбочку веселенькую присмотрела.

Посмотреть на новую коллекцию Игоря Гуляева пришел почти весь шоу-бизнес

Посмотреть на новую коллекцию Игоря Гуляева пришел почти весь шоу-бизнес

На дефиле Алла Борисовна пришла в коротком черном платье, оголив колени. Образ завершил «смокинг», темные очки и перчатки.

Модники отметили, что певица выглядит потрясающе. Мол, мало кто может в 68 лет решиться на такое смелое мини, а у АБ ноги позволяют носить такой фасон.

Напомним: стремительному похудению звезды удивлялся даже ее стилист Алишер.

Дефиле Игоря Гуляева

Дефиле Игоря Гуляева

- Я всегда ей говорю: «Алла Борисовна, покажите свои красивые ноги, не прячьте их под безразмерными балахонами. Пока есть что показывать, открывайте!» Она не сразу со мной согласилась. Мы много спорили. Но сейчас я вижу, что Алла Борисовна стала относиться к моим советам с доверием, - поделился с «Комсомолкой» Алишер.

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