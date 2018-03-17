Вот почему вы не должны приходить в тренажерный зал с макияжем

СЕГОДНЯ 13:53 2018-03-17T13:59:27+03:00

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Не зря все-таки во всем мире россиянок считают самым красивыми. Наши красавицы даже мусор выходят выкидывать с макияжем. Однако иногда такое усердие быть обаятельной и привлекательной в любой ситуации значительно вредит коже.

Особенно это касается случаев, когда девушки при полном параде приходят в тренажерный зал.

А такое бывает постоянно, учитывая, что у многих есть возможность посещать тренировки только вечером, после окончания рабочего дня. И в спортзал они приходят в полной боевой (читай, офисной) раскраске.

В таком случае уже в раздевалке важно снять весь макияж. Это является важным этапом самой тренировки.

Дело в том, что во время занятий происходит процесс усиленного потоотделения. В эти моменты организм охлаждается, а параллельно с этим выходят загрязнения - токсины и шлаки.

Однако если на вашем лице лежит слой крема и тонального средства, процесс затрудняется.

«Из-за такого камуфляжа пот и натуральные кожные масла не могут выйти наружу. Они закупоривают поры. И со временем это может стать причиной появления акне и прочих кожных проблем, - поясняет директор Медицинской клиники Лондона доктор Преэти Даниэль. - А что еще хуже, когда под влиянием интенсивной тренировки пот все-таки прорывается сквозь крем, загрязняющие частички макияжа и осевшая на лице городская пыль смешиваются с кожным салом и еще больше закупоривают поры.

Есть еще одна причина, которая говорит о вреде тонального крема во время тренировок. Под его слоем кожа не может нормально дышать.

Что советуют дерматологи? Уже в спортклубе, перед самым началом тренировки, следует удалить весь макияж.

Лучше всего это сделать при помощи мицеллярной воды, а не молочка или крема. Последние лучше нанести уже после тренировки, предварительно приняв душ, чтобы удалить пот и загрязнения после занятий.

Если у вас проблемная кожа, используйте раз в неделю маски на основе глины. И регулярно делайте отшелущивающие процедуры для всего тела.

Фото: Сергей ЧЕРНЫЙ

Кстати, при тренировках важно выбрать подходящий именно вам вид фитнеса, иначе можете себе только навредить. Павлина Лакомая, спортивный врач, магистр факультета физической культуры и спорта Карловауниверситета в Чехии рассказала, при каких болячках какой вид фитнеса предпочтительнее.

"Первое правило - люди с типом фигуры перевернутого треугольника (широкие плечи, развитые мышцы рук, узкие бедра) должны больше нагружать нижнюю часть тела, тут подойдут аэробика, бег, теннис и прочее. Люди же с женскими формами, то есть тяжелый низ, широкие бедра, должны отдавать предпочтение плаванию, шейпингу, калланетике, йоге (дальше)"

КСТАТИ

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