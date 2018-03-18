2018-03-18T11:31:02+03:00
Политика

Патриарх проголосовал на участке в Одинцово

Предстоятель РПЦ надеется, что Россия пойдет по правильному пути
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке в ОдинцовеПатриарх Кирилл проголосовал на избирательном участке в ОдинцовеФото: Елена ЧИНКОВА
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В прежние годы Патриарх Кирилл голосовал в своей рабочей резиденции в Чистом переулке - туда приезжали представители избирательной комиссии. На думских выборах 2016 года предстоятель Русской православной церкви традицию нарушил: взял тогда открепительное удостоверение и перед освящением храма в Барвихе проголосовал на избирательном участке номер 1980 в подмосковном Одинцово. Здесь находится филиал МГИМО.

И вот два года спустя, в день президентских выборов Святейший в 9 утра снова появился на пороге этого участка, выбрав его уже через МФЦ. Остальные избиратели позабыли о процессе, наблюдая за таким нежданным гостем. Получив бюллетень, он на пару минут зашел в кабинку и затем загрузил документ в КОИБ.

- Спасибо, вы проголосовали! - ответил автомат.

Отрывной талон заявления о голосовании по месту нахождения Фото: Елена ЧИНКОВА

Отрывной талон заявления о голосовании по месту нахожденияФото: Елена ЧИНКОВА

- Я очень надеюсь на то, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе и развивая наш суверенитет, становясь еще более значительным фактором на международной арене. Но самое главное - я очень надеюсь на то, что все мы пойдем по тому пути, который будет правильным, - подчеркнул Патриарх. - И что шествие по этому пути сделает всех нас лучше. Те проблемы, которые есть в обществе, постепенно должны из нашей жизни уходить. Есть такая присказка в современной рекламе: "Ты этого достоин". Так вот, наш народ этого достоин. Пусть Господь хранит Россию!

- Почему Святейший голосует опять в Одинцово? - спрашиваю пресс-секретаря Патриарха иерея Александра Волкова.

- Рядом его резиденция в Переделкино, удобно заехать перед службой. Заявление о голосовании по месту нахождения он оформил 12 марта.

- Следил ли он за предвыборной кампанией, смотрел ли дебаты?

- Конечно, следил, как и любой гражданин, серьезно относящийся к происходящему в нашей стране. Святейший уделяет выборам большое внимание. Русская церковь очень внимательно наблюдает за тем,что говорят и как ведут себя кандидаты, поскольку это имеет значение и для церковной жизни.

- Но вели-то они себя по-разному. На дебатах мы видели и оскорбления, и мордобои, и плескание водой. Мнением своим на сей счет Святейший не делился?

- Нет, он предпочитает не давать публичных оценок тем или иным кандидатам в президенты, понимая, что даже косвенные оценки могут иметь какое-то значение.

- За кого голосовал, если не секрет?

- Это его личное дело, - улыбнулся отец Александр.

С участка Патриарх поспешил на литургию в храм Воздвижения Креста Господня в Тружениковом переулке.

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