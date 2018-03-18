Сергей Собянин: В городе работает более 3600 участков, на всех есть система видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:36 2018-03-18T11:42:38+03:00

Об этом мэр города сообщил во время голосования

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Москва начала голосовать в 8.00, все избирательные участки открылись. Людно и на участке № 90, куда пришел голосовать мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня большой день для города, для России - день выборов президента страны. В городе работает более 3600 участков, все они сегодня открылись. На всех работает качественная система видеонаблюдения. Спасибо общественной палате - практически на всех участках работают независимые наблюдатели, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также он отметил, что в этот же день в Москве работает крупнейшая ярмарка "Мос.Еда!"- на 1500 участках открыты торговые шале, где можно купить отечественные фрукты, грибы, сыры и мясо. На многих участках организованы развлекательные зоны, где дети смогут повеселиться и получить воздушные шары.

На этом же участке № 90 проголосовал и Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта. Он не сказал за кого именно голосовал, но с любопытством рассмотрел новые электронные урны.

- О, очень удобно. И "спасибо" говорят, - скажет Сергей Иванов, опуская бюллетень.

Для удобства москвичей городской транспорт работает по расписанию буднего, а не выходного дня. На маршруты вышли более 6500 автобусов, трамваев и троллейбусов.

- Найти свой избирательный участок легко на сайте mos.ru. Для этого нужно указать адрес своей регистрации в столице. Также можно позвонить по круглосуточному телефону горячей линии Центральной избирательной комиссии: +7 (800) 700-20-18, - рассказали в мэрии Москвы.

- О, очень удобно. И "спасибо" говорят, - скажет Сергей Иванов, опуская бюллетеньФото: Алиса ТИТКО

Голосовать в столице будут не только москвичи, но и все, кто оказался здесь 18 марта по работе, в гостях. Для голосования нужно было до 12 марта подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Было три способа: онлайн на портале госуслуг, в центрах «Мои документы» или в любой участковой избирательной комиссии.

Кстати, следить за ходом выборов можно в своем компьютере или смартфоне - для этого открывайте онлайн-трансляции любых участков (не только в Москве).

Избирательные участки в Москве будут работать до 20.00.

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