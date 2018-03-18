Анджелина Джоли рассказала, как относится к тому, что стареет

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-18T15:08:31+03:00

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Анджелина Джоли поделилась своими секретами красоты, отношением к жизни и к возрасту. 42-летняя актриса призналась, что спокойно относится к тому, что стареет. Анджелине не всегда нравится то, что она видит в зеркале, но все изменения во внешности она принимает с любовью и пониманием.

- Смотрю на себя в зеркало и вижу свою мать. Меня очень согревает это сходство. Вижу, что старею и с любовью отношусь к этому, потому что это означает, что я живу – живу и становлюсь старше, - рассказала Анджелина в интервью журналу InStyle, которое выйдет в апрельском номере издания, - Конечно, мне не нравятся темные пятна после беременности. Вижу свои недостатки. Но мне нравится то, что я вижу. В своем отражении вижу свою семью и свой возраст.

Темные пигментные пятна на коже начали появляться у Джоли еще в 11 лет, и с тех пор актриса борется с ними, регулярно посещая дерматолога.

- Когда я забеременела, эти пятна стали еще темнее. Поэтому время от времени я прибегаю к помощи лазерных IPL-технологий, - говорит актриса.

Анджелина – не фанат косметики: разумеется, перед выходом в свет гримеры тщательно работают над ее лицом и делают ей «парадный» макияж. Но в обычной жизни она использует мало средств.

- Чувствую себя более комфортно, когда под рукой есть консилер для темных кругов под глазами. Он – мое главное средство, - признается Джоли. - Я ношу один оттенок красной помады. Еще у меня есть черная подводка для глаз и тушь для ресниц. У меня самый скучный набор макияжа.

Любимое средство звезды - консилер, маскирующий темные круги под глазами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина часто вспоминает свою маму – Маршелин Бертран скончалась от рака, когда ей было 56 лет. Когда у Джоли обнаружили мутацию гена рака молочной железы BRCA1, актриса, опасаясь повторить судьбу своей матери, сделала двустороннюю мастэктомию. Вместо удаленной груди Анджелине поставили импланты. Годом позже Джоли прошла еще и операцию по удалению яичников, чтобы полностью исключить риск. В интервью журналу InStyle актриса рассказала о том, какие советы ей давала ее мать.

- Всякий раз, когда я расстраивалась, она говорила: «Позволь мне увидеть твою душу». Это означало – показать ей себя. Теперь я говорю своим детям: «Найдите себя, выясните, кто вы», - говорит Анджелина. - У каждого человека свое мнение о том, что такое красота. Самое красивое – интеллект. Человек с пылающим сознанием и разумом очень сексуален. Чуткий, вдумчивый и страстный – нет более привлекательных качеств. И нет ничего такого, что можно нанести на лицо, чтобы скрыть пустоту в голове и темноту в сердце.

Напомним, актриса уже больше года ведет бракоразводный процесс со своим мужем Брэдом Питтом – пара никак не может поделить опеку над детьми. Джоли стала меньше сниматься и решила сосредоточиться на воспитании детей, для которых развод родителей стал психологической травмой. Анджелина и ее дети живут в недавно купленном актрисой шикарном поместье в пригороде Лос-Анджелеса. Дом и прилегающие угодья обошлись звезде в 25 миллионов доллларов. Особняк расположен недалеко от старого дома звездного семейства, в котором сейчас в одиночестве обитает Брэд Питт. Актер видится с детьми по выходным. Брэд по-прежнему держится молодцом: не пьет и не курит, занимается спортом и придерживается здорового питания. По словам окружения Питта, он делает все, чтобы вернуть себе опеку над детьми, которой его лишила бывшая жена.