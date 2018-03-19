Касаткина поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-19T13:02:17+03:00

В воскресенье теннисистка из Тольятти играла в финале нкрупного турнира в Индиан-Уэллсе Фото: REUTERS

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Знакомьтесь: первая ракетка России Дарья Касаткина. В воскресенье теннисистка из Тольятти играла в финале нкрупного турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила японке Наоми Осаки счетом 3:6, 2:6. Но до этого было несколько великолепных побед, в том числе над бывшими первыми ракетками мира Анжеликой Кербер и Винус Уильямс.

«Мне удалось победить очень хороших теннисисток. Я принимала правильные решения, а это значит, что я росту как игрок. Не думаю о рейтинге WTA. Если ты играешь на нужном уровне, то все случится автоматически», - сказала Касаткина в интервью официальному сайту WTA.

А рейтинг у нее действительно подрос «автоматически». Дарья, перепрыгнув сразу через девять ступенек, поднялась на 11-ю строчку в табели о рангах. При этом Даша впервые стала первой ракеткой России, обойдя Светлану Кузнецову, потерявшую свои позиции.

«Всем спасибо за вашу поддержку, сегодня не получилось, но дальше больше», - написала в соцсетях Дарья Касаткина, которая уже готовится к следующему крупному турниру в Майами.

ИЗ ДОСЬЕ

Дарья Касаткина. 20 лет. Родилась в Тольятти. Рост 170, вес 62 кг. Правша. За карьеру уже заработала 2 295 653 долларов. В апреле 2017 года Дарья выиграла свой первый турнир WTA в Чарльстоне.

Рейтинг WTA

Версия от 19 марта

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8290 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 7430,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5425,

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4971,

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452,

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3151,

10 (10). Ангелика Кербер (Германия) – 3150,

11 (19). Дарья Касаткина (Россия) – 2940…

22 (44). Наоми Осака (Япония) – 2105…

25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1920…

27 (18). Светлана Кузнецова (Россия) – 1722…

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1355…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1257…

43 (24). Елена Веснина (Россия) – 1175…

87 (82). Екатерина Александрова (Россия) – 709,

88 (91). Наталья Вихлянцева (Россия) – 709.