Арестована трехкомнатная квартира Виталины Цымбалюк-Романовской

СЕГОДНЯ 13:39 2018-03-19T13:57:43+03:00

Сегодня постановление районного суда об аресте ее квартиры Виталина обжалует в Мосгорсуде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Обеспечительный арест на московскую квартиру Виталины на Молодогвардейской улице и ее банковский вклад в 1 миллион рублей был наложен около месяца назад. Эта мера была принята в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено против Цымбалюк-Романовской в конце прошлого года.

Сегодня постановление районного суда об аресте ее квартиры Виталина обжалует в Мосгорсуде.

Напомним, Следственный комитет РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его ведома.

Судя по всему, только уголовным делом по 137-й статье, этот сюжет не закончится. Несмотря на кажущееся затишье в семейной саге Джигарханяна, представители народного артиста упорно добиваются возбуждения еще одной статье против Цымбалюк-Романовской. Как нам рассказали источники в правоохранительных органах, в ближайшее время против нее будет возбуждено уголовное дело по 159-й статье УКРФ (мошенничество).

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская официально развелись в конце ноября прошлого года в мировом судебном участке № 202 района Кунцево. Решение вступило в законную силу в конце января. Но между бывшими супругами остались имущественные споры. В первую очередь, это квартира на Молодогвардейской улице, которая была оформлена на Виталину еще до официального брака с народным артистом. Но фактические была куплена на его деньги. Есть еще и серьезные финансовые требования.

По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его ведомаФото: Борис КУДРЯВОВ

В июне прошлого года Армен Борисович продал половину своей трехкомнатной квартире в Староконюшенном переулке за 15 миллионов рублей. Однако этих денег не получил. По мнению его адвокатов, вся сумма попала в руки Виталины, которая сняла деньги по доверенности и наличными через банкоматы. К этим деньгам от продажи "трешки" в Староконюшенном Виталина не имела отношения. Квартира, которую продал артист и выручил приличную сумму, была его собственностью задолго до брака с Виталиной.

Адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов настаивает, что 15 миллионов рублей Цымбалюк-Романовская увела со счетов артиста мошенническим путем. Именно этот факт и ляжет в основу уголовного дела по 159 статье УК РФ.

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