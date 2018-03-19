2018-03-19T14:19:58+03:00
Политика

Единороссы подвели итоги участия Партии в президентских выборах

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента РФ
Александр ТИХОНОВ
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Андрей Турчак - секретарь Генсовета Партии "Единая Россия". Фото: Екатерина ШТУКИНА/ТАССАндрей Турчак - секретарь Генсовета Партии "Единая Россия". Фото: Екатерина ШТУКИНА/ТАСС
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Партия оказала помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей, проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны. Партия также сформирует большой пакет законопроектов по реализации Послания Президента РФ после его инаугурации.

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны», – заявил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

Турчак напомнил, что 14 января, на старте избирательной кампании, Партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Путина, было собрано более 200 тыс. подписей. «Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений Партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта «Уличная мобилизация» приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата», - подчеркнул он.

По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов Партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно. «Около 11 миллионов были мобилизованы Партией на избирательные участки», - сообщил секретарь Генсовета. Он добавил, что созданная уникальная база позволяет сегментировать и взаимодействовать со сторонниками по территориальному признаку, с точностью до УИКов.

Также «Единая Россия» оказала значительную помощь штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей. «81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в Информационную систему «Вся Россия» порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

В заключение Турчак отметил, что Партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных заксобраний в сентябре этого года. «Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни Партии на обозримую стратегическую перспективу», - подчеркнул он.

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