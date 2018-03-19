Александр Большунов выиграл финальный этап Кубка мира в Швеции

СЕГОДНЯ 14:15 2018-03-19T14:16:24+03:00

Оптимальная форма у Большунова, как и у всех, была на Олимпийских играх. Сейчас уже идет вторая волна Фото: REUTERS

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Обладатель трех серебряных и одной бронзовой медалей Пхенчхана Александр Большунов наконец-то взял «золото». 21-летний лыжник из Брянской области выиграл знаменитую многодневку в шведском Фалуне. Канадец Алекс Харви, отстал на 47,1 секунды, а швейцарец Дарио Колонью – на 47,5.

На финише Харви воскликнул: «А где же все норвежцы, они наверное не любят дистанцию 15 км!». Но потом канадец сказал, что он ни на что не намекает и просто пошутил.

Кстати, обладателем Кубка мира в общем зачёте стал как раз трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клаебо.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что «золото» Большунова на финише сезона поможет ему в следующем году закрепиться в компании лидеров. А вместе с Сергеем Устюговым они смогут еще лучше конкурировать на мировом уровне.

«Оптимальная форма у Большунова, как и у всех, была на Олимпийских играх. Сейчас уже идет вторая волна, это совсем другое. Он очень желал выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне, потому что он почти везде, где соревновался, был на подиуме, но до золота не добирался", - приводит слова Вяльбе ТАСС..

Лыжные гонки. Финал Кубка мира. Фалун (Швеция), 18 марта

Мужчины. Итоги многодневки. 1. Александр Большунов (Россия) – 35.03,3. 2. Алекс Харви (Канада) – отставание 47,1. 3. Дарио Колонья (Швейцария) – + 47,5… 5. Максим Вылегжанин – + 50,3… 10. Денис Спицов – + 1.04,2. 11. Андрей Ларьков – + 1.04,3… 21. Александр Бессмертных – + 1.15,1. 22. Евгений Белов – + 1.18,4. 23. Алексей Червоткин – + 1.21,1… 66. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 5.15,5.

Итоговый общий зачёт Кубка мира. 1. Йоханнес Клаебо (Норвегия) – 1409. 2. Дарио Колонья (Швейцария) – 1290. 3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1261… 5. Александр Большунов – 1152… 11. Алексей Червоткин – 569. 12. Сергей Устюгов – 560… 18. Андрей Ларьков – 394… 20. Денис Спицов – 376… 27. Максим Вылегжанин – 267