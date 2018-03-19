Татьяна Лютаева: «Нельзя жить друг с другом только из-за ребенка»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-19T15:05:43+03:00

Благодаря блистательно сыгранной роли Анастасии Ягужинской в картине «Гардемарины, вперед!» она заставила всю мужскую половину Советского Союза упасть к ее ногам, прочно закрепив за собой звание одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа

Изменить размер текста: A A

Татьяна Лютаева практически не говорит о своей личной жизни, но для авторской программы Киры Прошутинской «Жена. История любви» сделала исключение. Смотрите программу в пятницу, 23 марта, в 22:30 на канале «ТВ Центр». А пока – эксклюзивные фрагменты интервью специально для kp.ru

– Ваши дети говорят, что вы всегда придете на помощь. Вам действительно лучше, когда другим лучше?

– Я с детства не могу терпеть конфликтов. Когда люди конфликтуют, мне кажется, что они, как в греческой мифологии, вонзают друг в друга стрелы. Я люблю, когда благостно, спокойно, когда все улыбаются, шутят. Для меня самое страшное, как и для моей героини из пьесы «Свободная любовь», – осознать, что в тебе не нуждаются.

– На кого из родителей вы больше похожи?

– Я на папу похожа и всегда была «папиной» дочкой. Для меня самое большое счастье в детстве – когда по субботам папа поднимал меня в 4 утра, мы брали с собой термос с шиповником, вареные яйца, бутерброды, огурцы, шли до Аркадии на волнорез, ловили рыбу и встречали рассвет.

Татьяна Лютаева в роли Ягужинской ("Гардемарины, вперед!")Фото: кадр из фильма

– Родители развелись, когда вы уже поступили в институт?

– Родители были из разного теста, во всем расходились. Годам к пяти я слышала постоянные споры, которые перерастали в скандалы. Они ставили меня перед собой и спрашивали, с кем я останусь. Я же любила обоих. На сегодняшний день точно могу сказать, что нельзя жить друг с другом только из-за ребенка. Когда я приехала в институт и заселилась в общежитие, тут же купила две открытки и отправила одну папе, другую – маме. Написала: «Разводитесь». И они спокойно через месяц развелись.

– Ваше решение стать актрисой не было детской мечтой?

– Нет. Хотя мы с подругой каждую субботу устраивали концерты во дворе, все жители выходили со своими стульями и смотрели. Потом вместе поступили в театральный класс. Кроме этого я еще окончила музыкальную школу по классу скрипки, стала кандидатом в мастера спорта по прыжкам в высоту (прыгала 1,76 метра на тот момент). Когда поступила в театральный класс – в один момент бросила тренировки. Тренер приходила в школу, плакала, называла мой уход преступлением, говорила, что я могу стать великой спортсменкой. А мне было так интересно, что я без сожаления бросила спорт.

– Почему вы решили учиться в Москве и выбрали ВГИК?

– Мне было 16 лет, когда я поступила во ВГИК, и это было исключительно мое решение. Родители возражали: папа готовил меня на геофак, а мама – в нархоз. Мама успокоилась и стала гордиться мною только тогда, когда я снялась в фильме.

– Какой приехала в Москву будущая актриса Татьяна Лютаева?

– Неуверенной провинциалкой. Мне Рената Литвинова говорила (она тоже училась во ВГИКе): «Мы стояли и смотрели, как ты идешь такая красивая, плывешь, как лебедь». А я этого не помню. Я себя такой не ощущала.

Татьяна Лютаева в роли Ягужинской ("Гардемарины, вперед!")Фото: кадр из фильма

– С первым мужем, Олегасом Дитковскисом, вы познакомились в институте?

– Я училась на третьем курсе института, он был на 10 лет старше меня, студент режиссерского факультета, такой «плохиш». Он – красивый прибалт, ходил за мной полгода. Привез меня в чужую страну и в чужой город. Мы быстро расписались и были счастливы, но видимо, не совсем подходили друг другу.

– Когда родилась Агния, вы вышли на работу в Вильнюсский русский драматический театр. Это была необходимость?

– Агнии было два месяца, когда я пришла в театр. Она выросла за кулисами. Она ходила в садик, но я постоянно брала ее с собой. Ей очень нравилось в театре, а мне нравилось, когда она рядом. У Олегаса в это время не было постоянной работы. И ответственности, чтобы поддержать семью, не было. Наш развод послужил для него хорошим творческим толчком – он устроился в театр, начал писать музыку. А так он сидел спокойно, ему ничего не нужно было.

Актрисы Татьяна Лютаева и Агния Дитковските (слева направо)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Вы ушли от него в никуда или в тот момент уже был Рокас Раманаускас, ваш будущий второй супруг?

– С Рокасом мы были знакомы, но отношения у нас появились гораздо позднее. Он режиссер, окончил факультет философии. Настоящий философ.

– Почему вы улыбаетесь при слове «философ»?

– Потому что есть такая история: сломался телефон, я стою, закручиваю провода, какие-то шурупы у меня во рту, кручу, а он стоит около меня, курит и философствует. Говорю это с иронией, но с хорошим отношением.

– Он работал в театре вместе с вами?

– Я договорилась, и он поставил один спектакль в русском драматическом театре. И все. Он никогда не верил в мои способности. И Олегас тоже, кстати. В какой-то степени это стало причиной моего ухода и в первом, и во втором случае. Обязательно надо говорить своим любимым, что они талантливые, самые лучшие. Помню, когда вышли «Гардемарины» в Литве, мне даже немного стыдно было первое время. Меня никто не поздравил, в семье очень неоднозначно отреагировали. Я думала, что ужасно сыграла.

– Ваша карьера в Вильнюсе долго шла вверх? Когда вы поняли, что настали не лучшие времена?

– Я исчерпала себя там. Когда брак с Рокасом распался, я вдруг почувствовала, что мне нечем дышать. Я поняла, что надо менять дислокацию. Если первый развод был почти трагедией, то тут я выдохнула, было какое-то облегчение. С двумя детьми и собакой я приехала в Москву, в съемную квартиру. Было тяжело, но была уверенность, что все будет хорошо, что я сдюжу.

– Москва приняла и подарила третьего мужа Дмитрия Мишина…

– Мы снимались в картине «Завещание генерала», и Дима там работал оператором. Он оказался очень теплым, с ярким чувством юмора, остроумный, холостой. Он не был похож на предыдущих мужей – зарабатывал деньги, заботился, перевез нас в свою квартиру. Самое важное, что он сделал для меня – когда мама заболела, он помогал мне очень сильно. Через четыре года мы осознали, что у нас разное восприятие жизни. Я поняла, что это не мой человек. Я ушла от мужа, мы сняли квартиру и зажили втроем. И собака.

Актриса Татьяна Лютаева с сыном ДоминикомФото: Борис КУДРЯВОВ

– Как сейчас начинается ваш день?

– День начинается с криков внука Феди, который первым просыпается. Ему 4 года. Он меня называет Татьяна Борисовна, а я его – Федор Алексеевич. Он очень активный, такой «маленький ураган».