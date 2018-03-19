2018-03-19T15:18:23+03:00
Авто

Водителей обязали носить светоотражающие жилеты‍

С 18 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Нововведение касается и автомобилистов, и мотоциклистовНововведение касается и автомобилистов, и мотоциклистовФото: REUTERS
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И теперь водителям надо иметь при себе жилет или жилет-накидку со светоотражающими полосками. Вариант — такие полоски должны быть на куртке. Если вы остановитесь на дороге (не важно, на проезжей части или на обочине) вне населенного пункта в темное время суток или в условиях ограниченной видимости и решите выйти из машины, нужно быть одетым в такой жилет или куртку. Нововведение касается и автомобилистов, и мотоциклистов.

Будете покупать себе светоотражающий прикид, помните: важно, чтобы он соответствовал ГОСТ 12.4.281-2014. Жилет или куртка должны иметь две горизонтальных и две вертикальных светоотражающих полоски шириной не менее 50 мм каждая (подробности здесь).

Какие-то штрафные санкции за нарушение новых требований не предусмотрены. Но водителя, вышедшего из авто или слезшего с мотоцикла, легко могут признать пешеходом. А для них штраф за нарушение все тех же требований — 500 рублей.

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