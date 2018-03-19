Третья четверть в школе: как родителям помочь школьнику ее пережить

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-19T15:47:47+03:00

- ...И снится мне не рокот космодрома, а хорошо б каникул хоть чуть-чуть. Фото: Андрей КАРА

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Третья учебная четверть - самая длинная и серьезная в плане нагрузки. Как назло, именно на промозглые февраль и март выпадают все самые сложные темы в учебниках. На это же время приходится и пик детских болезней.

Получается замкнутый круг: чем больше нагрузка, тем выше шансы заболеть. А если пропустишь важные занятия, нагнать программу будет еще труднее. Разбираемся, как помочь детям избежать весенней апатии.

Синдром третьей четверти

Обычно, как говорят профи, на детское здоровье влияют три ключевых фактора, утверждают специалисты Института возрастной физиологии РАО:

погода и климат;

отношения в семье;

организация учебы в школе.

Так вот, на третью четверть железно приходятся сразу два фактора - погода и учеба. Во-первых, зима уже надоела, до реальной весны еще далеко, дети уходят на уроки и возвращаются из школы в сумерках. Во-вторых, третья четверть длится почти три месяца, а это сплошные уроки, кружки, домашние задания и репетиторы.

- Модульная система обучения с этой точки зрения лучше - когда дети учатся 5 недель, а 6-ю отдыхают, - приводит пример Анна Седова, ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков при Научном центре здоровья детей Минздрава. - У первоклассников, даже тех, кто занимается по обычным четвертям, есть дополнительные каникулы в феврале.

А дети, у которых нет дополнительной недели отдыха, оказываются на три месяца заперты в четырех стенах с учебниками - что дома, что в школе. И погода на улице в это время такая, что при всем желании особо не погуляешь. Такая невозможность сменить обстановку только все усугубляет.

Я вижу, ты устал

Чтобы понять, что школьника накрыло «синдромом третьей четверти», достаточно понаблюдать за ним. Обычно признаки переутомления такие:

быстро устает, не может долго концентрироваться даже на простых вещах;

постоянно жалуется, что у него болит живот, голова;

с трудом засыпает и беспокойно спит;

капризничает, становится плаксивым;

стал хуже учиться, съехали оценки даже по любимым предметам.

Жалобы на головные и другие боли многие родители обычно игнорируют, хотя это самый верный сигнал, что с ребенком что-то не так. Физиологи говорят: даже если на самом деле у ребенка ничего не болит, сам факт, что он жалуется, - уже тревожный звонок. Просто ему сложно сформулировать, что конкретно ему мешает. А «болезнь» - самая уважительная причина, чтобы тебя оставили в покое дома с любимыми играми и игрушками.

Впрочем, иногда школу можно и пропустить - за один день ничего страшного не случится (только проверьте, нет ли в расписании контрольных), а что задали на дом, можно посмотреть в электронном журнале.

КОНКРЕТНО

Тянем до каникул

1. Больше света

Недостаток солнечного света эксперты рекомендуют компенсировать электрическим. В общем, это самое время, чтобы поставить ребенку в комнату еще одну настольную лампу. И торшер. И бра над кроватью. В общем, пусть светится все что можно, а для экономии стоит купить энергосберегающие лампочки. Главный критерий - свет от них должен быть теплым. Холодного люминесцентного освещения детям хватает и в школе.

2. Больше свежего воздуха

Лужи при минусовой температуре не особо располагают к прогулкам. Да и у детей сейчас не принято гулять компаниями во дворе. Так что глупо выпроваживать ребенка на улицу в одиночку, надо идти с ним за компанию. В выходные можно погулять подольше в парке. А в будние дни было бы здорово пройтись хотя бы вокруг своего квартала перед сном.

Если погода совсем никакая, то надо перемещаться хотя бы в пределах своего дома. Например, ребенок сделал математику у себя за столом - пошел на кухню попить чаю - сел на диван читать книжку по литературе. Даже такая небольшая смена обстановки будет полезнее, чем просиживание штанов на одном месте. И не забудьте почаще открывать форточку для проветривания.

3. Больше витаминов

В тех вялых овощах и парниковых фруктах, которые сейчас лежат на прилавках, полезных микроэлементов не хватит и попугайчику, не то что школьнику. Самое время начать курс витаминов! Но не хватать в аптеке все, что подвернется, а отвести ребенка к педиатру и сдать анализы на недостающие элементы.

Кроме того, стоит изучить школьное меню. Сейчас в него часто добавляют витаминизированные какао и соки, и это тоже надо учитывать при выборе добавок.

4. Больше сна

Напомним: малыши, особенно первоклассники, должны ложиться спать не позже 22:00. Даже если они учатся во вторую смену и им не надо рано вставать. Дети растут и узнают много нового каждый день, и чтобы мозг успевал обрабатывать всю эту информацию, важно качественно высыпаться. Для этого нужен распорядок дня с четким временем отхода ко сну.

Все важные дела лучше постараться завершить хотя бы за час до этого - нашему организму нужно какое-то время, чтобы переключиться с рабочего режима на отдых. А чтобы чадо не засиживалось за компьютером или в соцсетях, психологи рекомендуют взрослым самим подавать пример. И вместо Фейсбука почитать перед сном книжку или сыграть вместе в настольную игру.

5. Больше организованности

Режим дня - это ключевая вещь, без которой ребенку придется тяжко. У маленьких детей меньше ответственности, и они не умеют планировать свое время. Их надо этому учить - вместе составлять список дел на завтра и на всю неделю и расписывать, что за чем идет. При этом ориентироваться надо на самого ребенка. Например, некоторым проще делать домашнее задание сразу после школы. Другим надо сперва поваляться на диване, поиграть или порисовать. Заставлять их что-то делать в это время бессмысленно. Так что лучше сразу планировать день с учетом этих особенностей, чтобы не портить жизни ни себе, ни чаду.