Валерий Леонтьев в честь дня рождения решил попробовать позу Камасутры

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-19T16:03:28+03:00

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Один из главных музыкантов-мастодонтов отечественной сцены 19 марта празднует день рождения. Валерий Леонтьев отмечает 69-летие. Любимый и уважаемый народный артист не перестает давать концерты и гастролировать. На свой праздник Валерий Яковлевич будет стоять на сцене — гастроли певца в самом разгаре. Лично поздравить артиста смогут его поклонники в Санкт-Петербурге, где сегодня и запланировано его выступление. А для тех, кто хотел бы сказать певцу добрые слова, но не имеет возможности сделать это лично, Валерий Леонтьев заранее записал специальное видеоосообщение.

- Я не знаю, что сказать то? Приближается интересная такая цифра, - говорит артист в ролике, выложенном в Инстаграм. - Я думаю, по крайней мере надеюсь, что кто-то из вас наверняка захочет поздравить, а возможности нет такой, так я заранее благодарю, ценю, спасибо, люблю, уважаю. Я очень волнуюсь. Цифра действительно интересная, 69. Я раньше об этом только читал что-то в книжке про Камасутру, но не пробовал. Но в связи с такой датой интересной, придется пробовать.

К слову, совсем недавно в сети появились некоторые обсуждения внешности артиста. Судя по этому видео, он пышет энергией. И выглядит вполне прилично для своих лет.

Напомним, Валерий Леонтьев в прошлом году отметил 45-летие творческой деятельности. Артист носит звание народного артиста уже больше 20 лет. Певец имеет множество орденов и премий. Записал полсотни нестареющих хитов, востребован публикой всегда. 20 лет Валерий Яковлевич официально женат на Людмиле Исакович, которая живет в США.