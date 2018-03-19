Футболисты сборной России начали подготовку к играм с Бразилией и Францией

СЕГОДНЯ 17:22 2018-03-19T17:47:51+03:00

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Сборная России начала подготовку к двум контрольным матчам с серьезнейшими соперниками. 23 марта нас ждет игра с Бразилией в «Лужниках», 27 марта – с Францией на «Санкт-Петербург Арене». А трудностей у нашей команды столько, что за 2,5 месяца до начала домашнего чемпионата мира их едва можно успеть устранить. Но прежде чем разбираться со своими проблемами, сборная России помогала решать чужие. И это было очень здорово.

Детские мечты

Сборная придумала отличную акцию - называется «Детские мечты». Дети писали в команду письма, где рассказывали о своих желаниях, игроки их читают, и по возможности выполняют. Может через 2,5 месяца на чемпионате мира мы все будем в голос ругать эту команду, может, смеяться над ней, а как знать, может и стоя аплодировать ее игрокам. Но это будет только в июне 2018-го. А сейчас есть повод сказать спасибо. Хотя бы в тот момент, когда полузащитник Роман Зобнин, чуть смущаясь, рассказывал про детские мечты.

- В сборную более трех тысяч детей написали письма, и рассказали о своих желаниях. Сто из них хотели посмотреть на нашу тренировку, и вот они здесь», - говорил Зобнин. Сотня ребятишек действительно только что видели на больше, чем любой журналист. Когда всех репортеров после окончания открытой части занятия попросили удалиться, они остались поддерживать команду на трибунах.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман ЗобнинФото: Михаил ФРОЛОВ

Но были и другие детские мечты, более серьезные. Такие, как у Евы Иваниной из Северска. Она написала трогательное письмо, в котором попросила хорошую скрипку, что сборная не могла ей отказать. «У ее семьи нет возможности купить новую скрипку, потому что в их семье горе, папа болеет раком, - рассказывал игрок «Тосно» и сборной России Евгений Чернов. - Она очень любит сборную и очень поддерживает нас вместе со своим дедушкой. Мы очень рады, что у нас есть возможность воплотить её мечту в реальность и подарить ей эту скрипку».

Диме Болгов из поселка Большие Леуши четыре года. Он болен лимфомой Ходжкина и попросил у сборной России электромобиль для передвижения по поселку. Трехлетнему Саше Лушникову из Перми сделали операцию в связи с опухолью головного мозга. В подарок от сборной России он попросил официальный мяч, которым будет играть сборная на чемпионате мира. 13-летняя Настя Романова из Поворино просила машину для дедушки - он отвозит внучку каждый день за 40 км в реабилитационный центр на процедуры. 11-летний Илья Спиридонов болен ДЦП, и написал письмо в сборную, в котором просил прислать ему инвалидную кресло-коляску, и теперь мама может его вывозить гулять каждый день...

И таких подарков - и очень нужных и символических - уже десятки.

Юные зрители понаблюдали за тренировкой наших футболистов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кто встанет на защиту сборной?

У сборной полно и своих проблем. Но никто ей не подарит новых защитников. А они нужны - старые сломались. У Виктора Васина и Георгия Джикии – травмы крестообразных связок колена. Это значит, что без футбола им оставаться полгода. А сборной России соответственно обходиться без них на чемпионате мира. Это непросто – в стране центральных защитников нет.

Пошли на поклон к братьям Березуцким – им на двоих уже за 70 лет, но сейчас такая ситуация, что в сборную зовут даже с пенсии. Братья отказались – дали понять, что не чувствуют в себе сил играть еще и за национальную команду, когда их обескровленный ЦСКА сражается в Премьер-лиге и после вылета из Лиги Европы «Локомотива» и «Зенита» остается последним представителем России в еврокубках.

Теперь оборону сборной России будут собирать из игроков «Рубина» Кудряшова, Граната и Камболова, и встроят туда немца Нойштедтера – у него уже давно российский паспорт. Будем надеяться, что Бразилия и и Франция не разнесут ее в дребезги.

Еще и минус Кокорин

Знаете, кто сейчас самый главный человек в сборной? Ее главный врач Эдуард Безуглов. Его и звали журналисты, рассказать сколько еще футболистов осталось в строю. По ходу выяснилось, что проблемы есть у Кузяева, Игнатьева, Дзагоева, Черышева… И это еще уже не вспоминали про Кокорина – у него тоже «кресты». В чем то это трагедия - самый талантливый и скандальный нападающий своего поколения пропустит домашний чемпионат мира.

А где Дзюба?

Если вы хотите острых ощущений на занятии сборной России, вам надо задать ее главному тренеру Станиславу всего лишь один вопрос: «А почему в команде нет Игоря Денисова». Конфликту игрока и тренера скоро исполняется три года, но этот скелет до сих пор любит с грохотом вываливаться из шкафа Но Черчесов на это «почему» отвечал уже миллион раз, иногда раздраженно, иногда подробно и со статистическими выкладками, и всем сторонам так все так уже надоело, что журналисты решили придумать новую провокацию – вопрос «а где Дзюба?».

Артем Дзюба – самый сейчас высокооплачиваемый российский футболист. Но язык у него еще длиннее, чем хвост из нулей в графе «сумма контракта». Из-за него разговорчивого Дзюбу с весны 2017-го не зовут в сборную, а зимой его выставили из «Зенита» в «Ростов». Но похоже как раз с Черчесовым форвард в ближайшее время помирится. «У нас нет никаких шероховатостей», - сделал первый шаг навстречу сборной Дзюба. «Хорошо, что Дзюба сказал, что у него нет проблем со мной», - обрадовался Черчесов накануне.

Так что ждите форварда не следующий сбор команды. И это хорошо – сборной России перед чемпионатом мира нужны все сильнейшие футболисты. Потому что хочется, чтобы вместе с детскими мечтами исполнялись и взрослые тоже