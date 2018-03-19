2018-03-19T18:01:30+03:00
Политика

Иностранные наблюдатели, работавшие на выборах президента РФ, отметили «позитивные изменения в России»

Об этом заявила глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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За ходом нынешних выборов президента России следили более 1400 иностранных наблюдателей - представители 86 стран и 14 международных организаций. Это в два раза больше, чем было в 2012-м (685). Иностранные наблюдатели отмечают, что выборы прошли без серьезных нарушений. В свою очередь наблюдатели от ОБСЕ рассказали, что российские коллеги учли рекомендации, которые международные организации делали после предыдущих выборных кампаний разного уровня.

- По сравнению с предыдущими выборами мы отмечаем, что были приняты определенные рекомендации, ранее сделанные нами. Так что происходят позитивные изменения, - заявила глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи.

О том же самом говорится в совместном коммюнике наблюдательных миссий ПА ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое было опубликовано после выборов президента России.

Фрагменты этого заявления журналистам зачитал спецкоординатор наблюдателей ОБСЕ Михаэлем Георг Линк:

- Нормативно-правовая база, регулирующая проведение выборов президента, является обширной, а недавние поправки отвечали некоторым предыдущим рекомендациям БДИПЧ.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны, на которые свои кандидатуры выставили 8 человек. ЦИК озвучил предварительные данные голосования после обработки 99,84% протоколов избирательных комиссий. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов. За ним идут кандидат от КПРФ Павел Грудинин и председатель парти ЛДПР Владимир Жириновский. Явка по стране - 67,49%.

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