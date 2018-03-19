Нина Ананиашвили: Мой супруг - какой-то антимуж и антигрузин!

СЕГОДНЯ 18:15 2018-03-19T18:17:39+03:00

19 марта звезда советского и мирового балета из Грузии отметила 55 лет. Мы нашли как минимум пять поводов для счастья в биографии юбилярши

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Два года назад она попала в список «Двенадцати величайших балерин всех времен» популярного британского издания The Telegraph, заняв шестую строчку. Нина Ананиашвили и впрямь «величайшая из», ведь смогла сделать не только блестящую карьеру артистки балета, но и карьеру худрука Национального балета Грузии. А главное – она счастливая жена и мама. И очень красивая женщина, которая выглядит вдвое моложе своих лет. Мы собрали интересные факты о юбилярше.

Прима-долгожительница: 37 лет на сцене

Нина Ананиашвили попала в труппу Большого театра в 18 лет и уже через четыре года стала примой. Протанцевала на главной сцене страны 20 лет. Потом была ведущей солисткой Американского театра танца, Хьюстонского балета, Королевского Датского театра… Танцевала, наверное, на всех мировых сценах. И до сих пор выходит на сцену, то есть 37 лет стажа! Хотя обычно балерины завершают сценическую карьеру в 35-40 лет.

- Интересно, в моем возрасте хоть одна балерина танцует «Лебединое озеро»? – сама себе удивляется Нина. - Моя бабушка говорила: сердце не стареет, сердце умирает. Дело не в возрасте. Все зависит от человека. Как ты себя чувствуешь, столько тебе и лет. Лично мне 27 лет. Больше никак не выходит.

Стать худруком уговорил Саакашвили

- В 2004 году я танцевала в Нью-Йорке (с 1993 года в течении 15 лет была примой театра танца – прим. Авт.). Вдруг звонок: «Нина, когда вы будете в Тбилиси? С вами хочет встретиться президент». Не успела я сойти с трапа самолета, меня сразу перехватили, - рассказывала балерина в интервью «КП». - На встрече Михаил Саакашвили признался, что хочет, чтобы я вернулась в Грузию как руководитель балета: «Пожалуйста, не говорите «нет»…». Меня просил молодой энергичный президент, который для страны хотел сделать все и быстро. Я не смогла ему отказать, хотя никакого опыта руководящей работы у меня вообще не было. Да и театр был в очень плохом состоянии. Артисты бедствовали - не было денег даже на то, чтобы доехать до работы, поэтому ходили пешком. На спектаклях в зале было по 10 человек. Нам выделили деньги и на зарплаты, и на постановки. Первые месяцы работали бесплатно, некоторым артистам я давала свои деньги на дорогу. Зато за первые три года мы сделали 27 постановок! Теперь же наш театр ценится на мировом уровне, а у каждого артиста кордебалета есть автомобиль.

К слову, Нина Ананиашвили - крестная младшего сына четы Саакашвили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/426523" frameborder="0"></iframe> Государственный балет Грузии под руководством знаменитой Нины Ананиашвили.Государственный балет Грузии под руководством знаменитой Нины Ананиашвили на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.Валерий ВЕСЕЛКОВ

Родила дочку в 42

Дочку Елену родила в 42. И даже собиралась бросить сцену. Но – вернулась.

- Практически все продюсеры, которые организовывают гастроли нашего театра, ставили условие, чтобы я танцевала, - рассказывала Ананиашвили. - И я для себя решила: если смогу станцевать свой классический репертуар, вернусь. Смогла! Да и муж настаивал. Говорил: мол, если ты перестанешь танцевать, хотя можешь это делать, значит, причиной стала твоя дочка. Почему она должна нести такую ношу?

Сейчас Елене 12 лет. Девочка увлечена музыкой и конным спортом. А вот по стопам мамы не пошла. Просто не подходит для балета. Елена - крупненькая, в папу, а для балета фигура имеет важное значение.

Нина Гедевановна 14 лет возглавляет Грузинский театр оперы и балета имени З. П. Палиашвили.

20 лет скрывала, за кем замужем

Муж Нино - Григор Вашадзе, профессиональный дипломат, юрист, четыре года был министром иностранных дел Грузии (с 2008-го по 2012-й). В этом году супруги отметят 30-летие свадьбы. Причем первые 20 лет никто не знал об их браке. Работа дипломата требовала определенной секретности. Теперь же Вашадзе - бизнесмен и импресарио своей супруги.

- Он у меня какой-то антимуж и антигрузин! - шутит Нина. - Моя мама всегда боялась, если я выйду замуж за грузина, стану домохозяйкой. Но потом сама убедилась, что бывают исключения. Григор полюбил не только меня, но и мою профессию. Это большое счастье, когда тебя так поддерживают. Без него была бы невозможна моя успешная карьера. Знаю девочек в нашем театре, мужья которых ни разу не видели, как они танцуют. А я не помню, чтобы муж пропустил хоть один мой спектакль..

Держат виноградники по соседству с Депардье и Кикабидзе

Виноделие – семейное увлечение четы. Их виноградники расположены в Кахетии, по соседству с виноградниками Жерара Депардье, Нани Брегвадзе, Бубы Кикабидзе… Начинали практически с нуля, в то время, когда в Грузии пытались ввести «сухой закон» и нещадно корчевали виноградники. Нина с Григором привезли три сорта из Франции, восстановили несколько местных сортов, которые были практически утеряны. А через 7 лет научились делать вино, которое понравилось им самим. Есть даже именное - La Nina Nina Ananishvili Wine Art, которое выпускается на винзаводе «Братья Вашадзе». Теперь Нина мечтает построить на своем винограднике маленькое шато, сидеть там, пить вино и курить сигару, как делает ее муж.