Анастасия Волочкова сменила прическу, но оценили не все

СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-19T18:40:39+03:00

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Эпатажная танцовщица, незабываемая поклонниками и прессой, очень любит внимание. Анастасия Волочкова старается всегда держать себя в форме, потому что популярность к тому обязывает. Балерина в январе отметила 42-летие, при этом многие 20-летки позавидовали бы ее фигуре. Волочкова всегда считалась красавицей, несмотря на злобные комментарии завистников. Но в последнее время, в том числе из-за отвратительного секс-скандала с ее фотографиями, попавшими в сеть, Анастасия выглядела уставшей. Даже несмотря на появление нового мужчины в ее жизни.

Сегодня у балерины новый имидж. Артистка похваталась новой прической в день выборов. Волочкова изменила длину волос с помощью нарощенных прядей. Пусть, ее естественная длина очевидна, но работа стилиста украсила танцовщицу. Анастасия помолодела лет на пять.

volochkova_art Мчу на выборы и теле эфир. Заехала к Майе Михайловне @verossa_hair_moskva сделать укладку. Идут мне длинные волосы? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #выборы2018

Кто бы что ни думал, Волочкова выглядит иначе. Чем-то стала смахивать на Леру Кудрявцеву.

volochkova_art Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой. А вот и результат труда моей подруги Майи Михайловны и салона @verossa_hair_moskva Как вам?.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #наращиваниеволос #шиньоны

В основном люди в восторге. Поклонники завалили танцовщицу комплиментами, считают, что она стала выглядеть женственно, благородно, намного моложе. Но не все фанаты оценили новый имидж кумира.

Evalenteva: Кто ж такие укладки делает?!?! Руки оборвать! Кошмар.

Zhanna455: Мастер плохой. Концы волос выглядят ужасно.

Dghj2000: Обрубки! Волосы ужасно вам нарастили, они не должны огрызками быть.

Напомним, Анастасия Волочкова — одна из самых известных балерин в России. После скандала с уходом из Большого театра, танцовщица продолжила выступать сольно, с собственными проектами. Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным, с которым растит 12-летнюю дочь Ариадну. Сегодня встречается с программистом Михаилом Логиновым.