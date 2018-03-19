2018-03-19T19:28:26+03:00
Общество

Про урны избирательные и не только

Наш колумнист - о людях, которые выбрали экологию
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Очередь у урн. Люди выгружали целые багажники аккуратно отсортированного мусора.Очередь у урн. Люди выгружали целые багажники аккуратно отсортированного мусора.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ
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В эти выходные весь мир наблюдал за очередями россиян к урнам. К урнам на избирательных участках. Их, эти очереди, показывали по ТВ и тиражировали в газетах, радовались им и восхищались.

А я лично в эти выходные восхищалась еще и другими очередями к другим урнам. К тем, куда можно опустить отдельно пластик, бумагу, стекло, железо для переработки. Таких урн в нашей стране, к сожалению, очень мало. В моем районе всего-то пара-тройка, и работают они строго по часам. Та, что на фото - в среду и субботу.

И вот 17 марта, в день накануне выборов (так сложилось), я привезла туда целую сумку стеклотары. Каково же было мое удивление, когда я увидела очередь! Люди выгружали целые багажники аккуратно отсортированного мусора. Бумагу: журналы, тетрадки, коробки из-под обуви. Пластик самых разных сортов. Какие-то молодые парни притащили ящик пустых пивных бутылок: «Мы накануне футбол смотрели», - пояснили они. Люди несли батарейки, тетрапаки от молока. Одна бабуля выкидывала в ящик для металла крышки от варенья и соленья, съеденного за зиму. Не поленилась же приехать в свой выходной день на самую окраину города!

Мусорная тема вот уже много лет тихо мирно «подванивает». То в начале 2000-х всерьез говорили о строительстве мусоросжигательных заводов в каждом (!) округе. Слава богу, от этого в итоге отказались, иначе мы все бы отравились к чертовой матери. То вдруг возмущенные дозвонились до президента и пожаловались на ужасный полигон, растущий бешеными темпами прямо за их домами. Закрыли! А он тут же стал дико вонять, отравляя весь московский воздух (помните тот самый запах тухлой капусты, ощущаемый по всей Москве?). Или вон накануне выборов один из кандидатов громко заявлял, что: «Губернатор пообещал закрыть полигон в течении двух недель»... Никто не хочет жить рядом с мусором, но все его старательно производят!

Можно все это слушать, можно верить, что все наладится без вас. А можно взять и отнести то, что реально переработать в нужные места. Да, их очень мало, но они есть.

Всем этим людям, которых я видела в очереди к мусорной урне, за их старания не заплатили ни копейки. Им даже не дали значки и блокнотики. Люди специально сюда приехали со своим мусором. В законный выходной и бесплатно. Без рекламы и агитки. По собственной воле, за будущее страны.

Люди, я горжусь вами и люблю вас!

Для справки:

- По статистике каждый житель города в год «производит» 300 килограммов отходов (умножаем на 15 миллионов и сходим с ума от количества).

- Огромный мусорный остров, размером с США скопился за столетия в Тихом океане. Он отлично просматривается из космоса.

- Пластик никогда полностью не разлагается.

- В Швейцарии вот уже 70 лет нет ни одной мусорной свалки, абсолютно все отходы там перерабатывают.

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