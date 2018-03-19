У футболиста Швайнштайгера и теннисистки Аны Иванович родился первенец

СЕГОДНЯ 20:00 2018-03-19T19:58:18+03:00

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Своей радостью каждый из спортсменов поделились в Инстаграм. «Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Невозможно словами описать ту радостью, которую мы с Бастианом сейчас испытываем в наших сердцах», - написала Ана.

Напомним, что теннисистка и футболист сыграли свадьбу в июле 2016 года в Венеции. Тогда Ана только что вернулась с Уимблдона, а Швайни с чемпионата Европы во Франции (Там сборная Германии проиграла хозяевам в полуфинале - 0:2). Но за за два года до этого Бастиан стал чемпионом мира по футболу. А всего он в составе сборной Германии играл на трех первенствах планеты и имеет в своей медальной копилке еще две бронзы ЧМ.

Спортивные успехи его супруги тоже впечатляют. Анна Иванович однажды была даже первой ракеткой мира. Это случилось после того, как в 2008 году она в первый и последний раз выиграла турнир Большого шлема - Открытое первенство Франции.

bastianschweinsteiger Welcome to the world our little boy! We are so happy. @anaivanovic

Анна Иванович завершила карьеру осенью 2016 года. Любопытно, что 2010 году, по итогам опроса на сайте tennisreporters.net, Иванович была признана самой сексуальной теннисисткой планеты. Только на корте Иванович заработала более 15 миллионов долларов.