Пять русских футболистов "Спартака" взяли тренироваться в сборную Бразилии

СЕГОДНЯ 22:03 2018-03-19T22:10:12+03:00

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В понедельник, 19 марта, футболисты сборной Бразилии начали подготовку к товарищеской игре против команды России. Встреча пройдет в пятницу, 23 числа, на стадионе "Лужники". Пока что же - череда тренировок перед этой игрой. И в первый же день стало известно, что бразильцы решили взять к себе в команду пять русских игроков!

Тренировка у бразильцев предстояла на поле стадиона "Открытие Арена" и они обратились с просьбой в московский "Спартак" предоставить пять футболистов для полноты состава. "Красно-белые" пошли на встречу. И вместе с лучшими футболистами мира на тренировке работали Тургай Мохбалиев, Максим Калачевский, Максим Сазонов, Даниил Петрунин и Даниил Лопатин. Они выступают за молодежный состав московского "Спартака".

Причем, для парней все было серьезно - им даже форму бразильской сборной дали! Не отличить от настоящих игроков сборной Бразилии. Как ожидается, во вторник игроки красно-белой "молодежки" тоже примут участие в тренировочном занятии со сборной Бразилии.

- Завтра молодые спартаковцы также получат бесценный опыт работы в знаменитой латиноамериканской команде, - сообщает пресс-служба московского "Спартака".

Напомним, игра Россия - Бразилия пройдет 23 марта на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00.