Хорошая новость: контрацептивы для мужчин появятся в продаже в течение ближайших 5 лет

Безрецептурный противозачаточный препарат для представителей сильного пола наконец стал реальностью. Австралийские ученые из Университета Монаша в Мельбурне утверждают, что созданная ими таблетка не содержит гормонов, предупреждает беременность партнерши на 100 процентов и обладает обратным эффектом, то есть, не вызывает привыкания и накопительного эффекта.

Препарат работает по принципу блокировки: временно отключает работу двух белков в мозге, которые отвечают за освобождение спермы во время мужского оргазма. В итоге сперматозоиды не могут покинут пенис во время эякуляции.

А кроме того, по заявлению разработчиков, прием таблетки способствует усилению либидо.

В последнем случае причина заключается в том, что препарат работает по принципу виагры - то есть, расширяет кровеносные сосуды.

Предполагается, что чудо-средство появится в открытой продаже в течение ближайших пяти лет. Для этого осталось совсем немного - чтобы контрольные испытания прошли так же успешно, как и начальные тестирования.

Главный разработчик, ведущий исследователь Университета Монаша д-р Саб Вентура сказал, что человечество наконец-то приблизилось к разработке удобного и эффективного негормонального орального мужского контрацептива:

«И главное, что оно блокирует транспортировку спермы с одной стороны, и не нарушает развитие и созревание семени с другой. Активные вещества препарата - блокирующие α1A-адреноцепторы и P2X1-пуриноцепторы - способны полностью останавливать движение сперматозоидов».

Раньше для предупреждения нежелательной беременности у партнерши мужчины могли использовать только презервативыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит заметить, что идея создания мужского контрацептива обсуждалась десятилетиями.

Известны даже случаи судебных разбирательств, поскольку женщины неоднократно требовали, чтобы контрацепция была направлена не только на их пол. Мол, почему только женщины подвергаются влиянию гормонов и химических веществ, тратят деньги и нервы на предупреждение беременности - в то время как мужчины только получают удовольствие от процесса.

Однако до сих пор все попытки создать препарат для мужчин натыкался на одну и ту же проблему - побочные эффекты, в частности, нарушение фертильности и резкое снижение либидо.

И вот на этот раз лабораторные исследования показали, что новый препарат (которому, кстати, еще не успели даже дать название) на сексуальное желание никак не влияет.

Предварительные испытания также показали, что после приема данного препарата сперма остается здоровой и жизнеспособной. А это значит, что если мужчина захочет в будущем иметь детей, преград этому не будет. По крайней мере, из-за приема этого контрацептива точно.

