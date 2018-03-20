Студенты Тимирязевки побывали с экскурсией на заводе по производству кормов компании «Каргилл»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-03-20T14:06:42+03:00

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Студенты, аспиранты и преподаватели Тимирязевской академии побывали на заводе про производству комбикормов крупной международной компании «Каргилл». Учащиеся кафедры кормления и разведения животных отправились в город Клин (Московская область) и посетили с экскурсией ООО «Провими» - дочернее предприятие «Каргилла». Благодаря партнерским связям с Тимирязевкой сегодня здесь работают 12 выпускников академии.

«Каргилл» - крупная компания, специализирующаяся на производстве кормов и безопасных продуктов питания по всему миру. Ее филиалы есть в 70 странах, на заводах концерна заняты 155 тысяч сотрудников. Каждую неделю компания устраивает ознакомительные экскурсии и мастер-классы для студентов, обучающихся на кафедре кормления и разведения животных. В этот раз учащиеся и преподаватели РГАУ-МСХА познакомились с современными технологиями, которые применяются на заводе при производстве комбикормов для сельскохозяйственных животных, а так же сухих кормов для домашних питомцев - кошек и собак. На заводе в Клину выпускают и овсяные хлопья «Геркулес». Производственный процесс на предприятии полностью автоматизирован, большинство операций осуществляется дистанционно, без участия человека.

Кроме еженедельных экскурсий компания «Каргилл» раз в год приглашает к себе на стажировку лучших студентов Тимирязевской академии. Для ребят это отличная перспектива получить опыт на предприятии, куда они, возможно, трудоустроятся после окончания университета.

– Несколько лет назад к нам приехали представители компании «Каргилл» и увидели, что в Тимирязевке готовят грамотных специалистов, обладающих знаниями, соответствующими лучшим мировым стандартам, – рассказывает заведующий кафедрой кормления и разведения животных, профессор, доктор биологических наук Николай Буряков. - Они признались, что устали ездить по всей стране и выискивать перспективные кадры. В этом году они пригласили на стажировку трех наших лучших выпускников. Успешно влились в коллектив международной фирмы и студенты, окончившие вуз в предыдущие годы.

Компания «Каргилл» поощряет новое поколение специалистов и материально. Пять лет назад концерн основал международную стипендиальную программу для учащихся шести стран, в том числе и России. В этом году компания выбрала своим партнером Российский государственный аграрный университет: студенты и бакалавры первого и второго курсов примут участие в конкурсе на получение стипендии.