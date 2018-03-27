Верховный суд спас должников от неподъемных платежей

СЕГОДНЯ 13:57 2018-03-27T14:04:55+03:00

В определении Верховного суда говорится, что нельзя начислять проценты на сумму займа после окончания срока, на который деньги выдавались. Фото: Александр ГЛУЗ

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Верховный суд постановил, что микрофинансовые организации не могут продолжать начислять проценты по договору займа после того, как его срок закончился. Это касается тех должников, которые допустили просрочку - вовремя не вернули деньги. Микрофинансовые организации (МФО) в таких ситуациях часто продолжали начислять проценты, и сумма долга увеличивалась многократно. В итоге из-за постоянного роста задолженности человек никак не мог рассчитаться с кредитором и попадал, по сути, в кредитное рабство.

Именно так произошло с клиентом МФО «Простоденьги». Весной 2013 года он взял займ на 10 тыс. руб. под 2% в день. Срок кредитования составлял 10 дней. Вовремя всю сумму он не вернул. Тогда договор продлили еще на 10 дней, но и в этот срок должник не уложился. МФО продолжала исправно начислять проценты на всю сумму долга, пока он не превысил 494 тыс. руб.!

Поняв, что такие выплаты непосильны для их клиента, микрофинансисты уменьшили их размер до 92 тыс. руб. И пытались взыскать деньги через суд. Районный суд уменьшил эту сумму на 5 тыс. и потребовал от должника рассчитаться с кредитором.

Апелляционный суд, куда обратился заемщик, оставил это решение без изменения. Тогда горемыка обратился в Верховный суд. Последний же встал на его сторону.

В определении Верховного суда говорится, что нельзя начислять проценты на сумму займа после окончания срока, на который деньги выдавались.

Нынешнее постановление ВС касается только займов, которые выдали до 2016 года. Потом в закон о микрофинансовой деятельности внесли изменения. Сейчас при просрочке проценты могут начисляться только на непогашенную часть займа. И только до того момента, пока общая сумма долга не станет в два раза больше непогашенной части займа. Как только это произойдет, начисление процентов приостанавливается.

- Эта история с заемщиком, сумма долга которого выросла в 9 раз, еще раз доказывает, что работа МФО — не цивилизованное кредитование, а ростовщичество. Неслучайно, по данным Федеральной службы судебных приставов, которые следят за работой колллекторов, большинство жалоб на взыскателей поступает именно от клиентов микрофинансовых организаций. Ведь такие огромные суммы невозможно взыскать, не используя методы психологического, а иногда и физического давления. Я рекомендую всем людям никогда не брать кредиты в МФО, — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.