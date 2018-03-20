“Комсомольская правда” сохраняет позицию в ТОП-5 рейтинга по популярности в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:37 2018-03-20T07:45:09+03:00

Сайт KP.RU - один из безусловных лидеров интернет-СМИ. В феврале наши статьи в соцсетях пользователи опубликовали более 260 тысяч раз Фото: Евгения ГУСЕВА

KP.RU находится на 4 позиции в рейтинге популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях, что показывает исследование Brand Analytics

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В феврале статьи “Комсомолки” в соцсетях пользователи опубликовали более 260 тысяч раз.

Доля цитируемости KP.RU среди Топ-100 площадок в соцсетях составила 2,9%, а индекс цитируемости — 260 341. В пятерку лидеров вместе с “Комсомольской правдой” вошли RT на русском (3,5% и 234 812), ТАСС (2,6% и 235 324), Яндекс.Дзен (3,7% и 335 187) и РИА Новости (6,1% и 561 288). Доля издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц.

Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок на медиаресурс в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга были обраб

отаны 1 806 878 496 сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 2 315 114 447 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 380 996 509 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и другие). Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: "ВКонтакте", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, "Мой мир", а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях

Brand Analytics — лидирующая система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при Правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2016 и AdIndex 2017.

Сайт KP.RU - современное online медиа, один из безусловных лидеров интернет-СМИ. Портал создан для тех, кому важна не только скорость появления информации, но и ее достоверность, полнота и качество, кто общается, участвует, смотрит и живет в интернете.