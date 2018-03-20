Почему журналисты врут

СЕГОДНЯ 09:41 2018-03-20T10:54:43+03:00

Наш колумнист Николай Варсегов задумался на эту тему, посмотрев, как в зарубежных СМИ говорили об итогах выборов в России

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Из поста в ФБ:

«Irina Andreeva

Город Натал, Бразилия

Ну и кто там говорил, что антироссийской пропаганды в Бразилии нет?

Сегодня в новостях показали всех четырех избирателей, которые против путинского режима. (РЕЖИМА, будто мы все тут страдаем поголовно), рассказали, что людей на избирательные участки привозили в автобусах и принуждали голосовать насильно. Не показали ни одного человека, который бы сказал позитивное о президенте и стране. Ну, и кто тут проамериканское TV?

А уж что будет во время чемпионата мира по футболу, страшно представить. Покажут всех бездомных собак и бомжей, пьющих водку из горла...» .

Ну и что? Подумаешь, насочиняли! Вон в Литве, например, как известно, ложная информация о России «…имеет оправдание и не противоречит главным принципам информирования общества» - согласно мнению Литовской Службы инспектора по журналисткой этике, решение которого цитирует Regnum. Как считает все та же Служба, ложь о России вполне укладывается в правила информационной войны.

Давайте признаем честно. Если я поеду, скажем…, в Литву и напишу заметку «литовцы, в подавляющем большинстве своем, дружелюбный, трудолюбивый народ», что, по сути, правда – это прочтут человек десяток, и я заработаю 10 рублей. Если я напишу заметку «литовцы не любят русских», что есть по сути ложь - это прочтут миллионы, и я заработаю… много.

Читатели любят злое, пахнущее насилием и враждой. Это прекрасно знают и литовские, и бразильские, и прочие журналисты. А ныне модно гнобить Россию. На то во всем мире широкий спрос. Поэтому еще долго-долго о нас ничего хорошего писать и снимать не будут. А уж вранья, поверьте, будет еще премного.

Надо признать, что и мы, российские журналисты, не горим любовью к нашим партнерам западным. Причины – читайте выше. Чтобы написать хорошо о стране и ее народе, и чтобы это прочли миллионы – журналист должен иметь недюжинный талант. Но талантом обладают лишь единицы. Остальные вынуждены зарабатывать конъюнктурой. Посему, господа читатели, будьте же снисходительны и к бразильским, и к прочим СМИ. Они ж не со зла вам врут, а пропитанья ради. Но не было бы от них вранья, не было бы и напряженья на планете с гонкой вооружения, постановкой военных баз, не было бы вражды народов. И… стало бы очень скучно жить в дружном благоприятном мире. Это я вроде бы как шучу. Но в каждой шутке есть доля истины. В данном случае - горькой истины.

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