2018-03-20T11:07:11+03:00
Происшествия

Из Афганистана в Москву этапировали вербощика террористов

Житель Тверской области несколько лет находился в международном розыске
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыскУстановлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыскФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела о финансирования терроризма во взаимодействии с афганскими партнерами и НЦБ Интерпола МВД России задержали россиянина, скрывавшегося в Афганистане.

"Арест и задержание проходили в рамках возбужденного уголовного дела по факту финансирования террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций. Установлен и задержан гражданин России, житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся на территории Республики Афганистан", - отмечается в официальном сообщении ЦОС ФСБ России.

На кадрах видео пассажира авиарейса "Кабул-Москва" спускают с трапа самолета несколько бойцов спецназа ФСБ России. Они ведут задержанного в наручниках к служебному фургону.

В ведомстве отметили, что задержанный доставлен в Следственный изолятор города Тверь для проведения дальнейший следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

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