Тренера, оклеветавшего 13-летнюю российскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 11:20 2018-03-20T11:22:22+03:00

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Два месяца назад в руки звездного юриста Александра Добровинского попало трагичное дело о защите чести, достоинства и деловой репутации несовершеннолетней российской спортсменки. Победы на мировых шахматных турнирах 13-летней Бибисары Асаубаевой, как ни странно, насторожили одного из тренеров Российской шахматной федерации Евгения Соложенкина. Тренер опубликовал в открытом доступе материалы, в которых усомнился в честной игре девочки и обвинил спортсменку в афере. Мол, российская шахматистка использовала во время своих партий электронные подсказки, звонила по мобильному гроссмейстерам из уборной.

— Соложенкин написал донос на Бибисару организаторам чемпионата мира по шахматам. И понеслось… — вспоминает Александр Добровинский. — «Вот откуда такая самоуверенная, прекрасная и взрослая игра! — начали кричать недруги Асаубаевой. — Это не она играет. Это компьютер! Ей подсказывают! Она заурядный игрок!» Излишне говорить, что устроители чемпионата мира никаких нарушений не обнаружили. Да и практически воспользоваться ни телефоном, никаким другим гаджетом во время игры невозможно. Однако несчастного ребёнка перед игрой стали тщательно обыскивать. В такой ситуации нервный срыв и истерики могут произойти с любым из нас, не говоря уже о ребёнке.

Бибисара АсаубаеваФото: Личный архив

Добровинский предполагает, что тренер пошел на такой шаг, поскольку его дочь Лиза Соложенкина добилась более скромных результатов, чем 13-летняя Асаубаева.

— В этой страшной атмосфере Бибисара Асаубаева все равно показала результат выше Лизы Соложенкиной. Но заняла на этом чемпионате мира «лишь» второе место. Без следов такие кошмары не проходят, — рассказывает Добровинский.

По словам адвоката, к нему за помощью обратились родители 13-летней спортсменки, чтобы защитить честь своей дочери. Как рассказывает Александр Добровинский, ему удалось одержать первую победу в этой трагичной истории.

— Комиссия по этике ФИДЕ провела тщательное расследование этого дела, — поделился с «КП» Александр Добровинский. — Организация серьезная, они почти два месяца рассматривали материалы этого дела, которые мы им предоставили. В результате решения комиссии по этике ФИДЕ тренер Соложенкин отстранен на 18 месяцев от любого официального участия в шахматах. Только зрителем он может быть, другая деятельность во время обозначенного срока ему запрещена. Репутации у него больше нет. Что касается Бибисары, то она полностью очищена от наветов, которые на нее навесил Соложенкин. Перед ней ФИДЕ, можно сказать, извинилась. Полная победа на международном уровне! Посмотрим, что будет в суде, который назначен на 28 марта. Естественно, мы приобщим ответ ФИДЕ в суд, потому что для нас это важнейшая бумага.