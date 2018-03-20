Дмитрий Песков - о деле Скрипаля: Давайте проявлять трезвость ума, доказательства должна предоставить Британия

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-20T12:43:02+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования Великобритании к Москве доказать свою невиновность по "делу Скрипаля".

- Все же доказательства должна предоставить Британия, - заявил Песков. - Давайте все же проявлять трезвость ума, и ожидать в первую очередь доказательств от Великобритании о том, что сделанные из Лондона на самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то под собой реально. Базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости.

Кроме того не улучшает ситуацию и выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая тоже требует от России доказательства непричастности.

- Заявление Меркель, безусловно, не обнадеживает, - сказал Песков. - Речь идет о презумпции невиновности. Президент России неоднократно повторил, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу. К делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона! Что утверждать обратное является нонсенсом. И что Россия не обладает никакими запасами химических вооружений в той или иной форме. Они были уничтожены в том числе под контролем международных наблюдателей в строгом соответствии с духом и буквой международных обязательств. В этих условиях что можно еще доказать?

РЕПОРТАЖ ДАРЬИ АСЛАМОВОЙ

Англичане научились без акцента выговаривать «Новичок»

- Русская? - Голос английского пограничника звучит грозно и обвиняюще.

- Да, - блею я и почему-то чувствую себя виноватой. Все мои друзья, хорошо понимающие накал истерики в Великобритании, заклинали не говорить, что я русская журналистка (подробности)

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