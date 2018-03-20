2018-03-20T15:39:33+03:00
Происшествия

Сокамерники Скрипаля считают, что он сам отравился наркотиками

Британский шпион давно увлекался сильнодействующими веществами
Алексей ИВАНОВАлена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Скрипаль после того, как попал на зону, был уверен, что его отпустят в ВеликобританиюСкрипаль после того, как попал на зону, был уверен, что его отпустят в ВеликобританиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

"Комсомолке" удалось пообщаться с бывшими сокамерниками Сергея Скрипаля по исправительной колонии №5 в Мордовии экс-сотрудником ФСБ по Санкт-Петербургу Константином Лапиными и бывшим начальником уголовного розыска в Ростове-на-Дону Андреем Сычевым.

Константин Лапин был завхозом отряда, в котором с 2008 по 2010 год отбывал наказание Сергей Скрипаль. Он рассказал, что много беседовал со Скрипалем и «пробивал» его через знакомых. По утверждению Лапина, Скрипаль имел наркотическую зависимость и был замечен в интимных связях с несовершеннолетними.

Андрей Сычев рассказал о многочисленных беседах со Скрипалем. Британского шпиона Сычев охарактеризовал как человека «грамотного, продуманного, хитрого и жадного».

- Он в совершенстве знает три языка. Жадность проявлялась, например, в том, что он имел повышенный интерес к передачкам сокамерников, - рассказал Сычев. - При этом ему самому постоянно присылали передачки. Он регулярно рассказывал о своих жене и сыне. Сокамерники говорят, что Скрипаль после того, как попал на зону, был уверен, что его отпустят в Великобританию.

- Мне казалось это странным, потому что он предал и британские спецслужбы, выдав после ареста российской контрразведке все свои контакты. Англичане были заинтересованы в его убийстве, - сказал Андрей Сычев.

Константин Лапин также рассказал, что завербовала Скрипаля Британия в 1995 году при помощи так называемого метода «медового пряника».

- То есть под него подложили определенную женщину, скорее всего малолетку и шантажировали как офицера ГРУ этими сведениями, - уточнил Лапин. - За определенную плату он согласился выдать Великобритании секреты своей родины.

В отравление Скрипаля нейропаралитическим газом Лапин и Сычев не верят. Они считают, что это была передозировка наркотиками. В доказательство своей версии они напомнили, что сначала сообщалось, что в организме Скрипаля, когда его нашли в парке без сознания, было обнаружено наркотическое вещество фентанил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Песков - о деле Скрипаля: Давайте проявлять трезвость ума, доказательства должна предоставить Британия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования Великобритании к Москве доказать свою невиновность по "делу Скрипаля" (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года