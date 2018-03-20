Сокамерники Скрипаля считают, что он сам отравился наркотиками

СЕГОДНЯ 15:30 2018-03-20T15:39:33+03:00

Скрипаль после того, как попал на зону, был уверен, что его отпустят в Великобританию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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"Комсомолке" удалось пообщаться с бывшими сокамерниками Сергея Скрипаля по исправительной колонии №5 в Мордовии экс-сотрудником ФСБ по Санкт-Петербургу Константином Лапиными и бывшим начальником уголовного розыска в Ростове-на-Дону Андреем Сычевым.

Константин Лапин был завхозом отряда, в котором с 2008 по 2010 год отбывал наказание Сергей Скрипаль. Он рассказал, что много беседовал со Скрипалем и «пробивал» его через знакомых. По утверждению Лапина, Скрипаль имел наркотическую зависимость и был замечен в интимных связях с несовершеннолетними.

Андрей Сычев рассказал о многочисленных беседах со Скрипалем. Британского шпиона Сычев охарактеризовал как человека «грамотного, продуманного, хитрого и жадного».

- Он в совершенстве знает три языка. Жадность проявлялась, например, в том, что он имел повышенный интерес к передачкам сокамерников, - рассказал Сычев. - При этом ему самому постоянно присылали передачки. Он регулярно рассказывал о своих жене и сыне. Сокамерники говорят, что Скрипаль после того, как попал на зону, был уверен, что его отпустят в Великобританию.

- Мне казалось это странным, потому что он предал и британские спецслужбы, выдав после ареста российской контрразведке все свои контакты. Англичане были заинтересованы в его убийстве, - сказал Андрей Сычев.

Константин Лапин также рассказал, что завербовала Скрипаля Британия в 1995 году при помощи так называемого метода «медового пряника».

- То есть под него подложили определенную женщину, скорее всего малолетку и шантажировали как офицера ГРУ этими сведениями, - уточнил Лапин. - За определенную плату он согласился выдать Великобритании секреты своей родины.

В отравление Скрипаля нейропаралитическим газом Лапин и Сычев не верят. Они считают, что это была передозировка наркотиками. В доказательство своей версии они напомнили, что сначала сообщалось, что в организме Скрипаля, когда его нашли в парке без сознания, было обнаружено наркотическое вещество фентанил.

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