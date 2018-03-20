2018-03-20T16:03:03+03:00
В мире

Звезда «Секса в большом городе» рвется в губернаторы штата Нью-Йорк

Актриса Синтия Никсон бросила вызов возможному кандидату в президенты США
Николай ГЕРАСИМОВ
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Актриса Синтия Никсон поборется за кресло губернатора штата Нью-Йорк.Актриса Синтия Никсон поборется за кресло губернатора штата Нью-Йорк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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51-летняя актриса Синтия Никсон, прославившаяся ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», намерена бороться за кресло губернатора штата Нью-Йорк. Сейчас его уже второй срок подряд занимает Эндрю Куомо, и некоторые считают его в отдаленной перспективе возможным кандидатом в президенты от Демократической партии США. Никсон тоже убежденная демократка, и обожает мэра города Нью-Йорка Билла де Бласио, разделяющего с ней политические убеждения. Однако к работе Куомо и у актрисы, и у мэра, накопились претензии.

В специальном видеообращении Никсон говорит: «Мы хотим, чтобы наше правительство снова работало. Над вопросами здравоохранения, над проблемой переполненности тюрем, над нашим разрушенным метро. Нас уже тошнит от политиков, которые больше беспокоятся о газетных заголовках и о собственной власти, чем о нас». Никсон готова принимать пожертвования на свою политическую кампанию, но сообщает, что размер каждого не будет превышать 65100 долларов, вне зависимости от того, жертвует деньги организация или физическое лицо.

В интервью Никсон не раз выражала пожелание, чтобы демократы по всей Америке становились сильными и прогрессивными либералами, а не просто членами анти-трамповской партии. Нью-Йорк традиционно считается «синим» штатом (то есть там большая часть населения поддерживает демократов, а не республиканцев, ассоциирующихся с красным цветом); так вот, Никсон хочет, чтобы штат стал «еще синее».

Синтия Никсон прославилась ролью Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синтия Никсон прославилась ролью Миранды Хоббс в сериале "Секс в большом городе".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сентябре Никсон предстоит принять участие в праймериз от демократической партии, там ее соперником станет Куомо, и результаты опросов общественного мнения пока что в его пользу: его готовы поддержать 66 процентов респондентов, а Никсон - только 19.

Роль в «Сексе в большом городе» остается самой известной в фильмографии Никсон, хотя та насчитывает еще несколько десятков кинокартин и телевизионных постановок. После завершения сериала имя актрисы появлялось в новостях в основном в связи с ее личной жизнью: она оказалась бисексуалкой. Прожив в гражданском браке со школьным учителем Дэнни Мозесом 15 лет и родив ему двоих детей, она ушла к женщине по имени Кристин Маринони, с которой заключила однополый брак в 2012 году.

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