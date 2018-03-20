Сборная России по футболу на чемпионате мира будет вся в белом в клеточку

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-20T19:02:00+03:00

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Официальный экипировщик сборной России представил дизайн футболок, в которых наши игроки будут играть в части матчей на домашнем чемпионате мира 2018. «Гостевой» комплект у российской команды традиционно белого цвета. Но чтобы оживить его, поставщики формы нанесли квадратики-пиксели.

Что за форма?

Второй комплект формы сборной России должен был быть белым, но компания-производитель должна была сделать дизайн непохожим на все остальные: во-первых так просят заказчики, во вторым эти футболки надо будет продавать болельщикам. На этот раз придумали на белом фоне нарисовать темные квадратики. И как всегда экипировщик придумал такому дизайну какую-то легенду:

- Мы были вдохновлены культурой уличного футбола. Серые паттерны на белой футболке – это абстрактное видение архитектуры страны, отсылающее к индустриальным пейзажам больших городов, - сказано в официальном сообщении.

«Гостевой» комплект у российской команды традиционно белого цвета.

Почему форма гостевая? Чемпионат то пройдет у нас?

Пусть чемпионат мира для нас и домашний, все равно в каждой игре команды делятся условно на «гостей» и «хозяев». От этого в частности зависит право выбирать форму - у многих команд она схожих цветов, и за условными «хозяевами» первое слово. Так что наш второй, то есть гостевой, комплект - «белый». А основной должен быть красным. Но его еще не показали.

А цвет формы - это вообще важно?

Для болельщиков и самих футболистов - конечно. Форма - это то, почему узнают команду перед матчем, и по цветам ее иногда дают прозвища целым сборным. Например, «Красная Фурия» - это сборная Испании, «Albiceleste» (с испанского - бело-голубые) - это сборная Аргентины, «Les Blues» (с французского - синие) - сборная Франции по основному цвету...

И цвет формы - это еще важно для удачи. В футболе верят, что есть комплекты счастливые, а есть не очень. Для сборной России фартовым считается красный цвет. Но это все условности - Голландию на Евро-2008 мы «грохнули» в белом.