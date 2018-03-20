Для чего в нашей школе нужны уроки литературы

СЕГОДНЯ 18:23 2018-03-20T19:18:26+03:00

Те, кто постарше, помнят, как умело советская школа отбивала интерес к классике, калечила детей ударами многотомников по голове. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Странный вопрос – скорее всего, скажет тот, кто зацепится взглядом за заголовок. Да ясно же, для чего!

И ошибётся.

На самом деле, на это вопрос сегодня есть два ответа, по сути исключающие друг друга.

Первый: дети, выходя в жизнь, должны знать классику, основу русской культуры. Потом уже во взрослом возрасте у них не будет времени погрузиться в монументальных Толстого, Лермонтова или Тютчева.

Второй: нынешняя задача - приучить ребят к чтению. Чтобы оно им было в удовольствие, чтобы, когда они вырастут, сами потянулись за томиками Гоголя, Куприна, Салтыкова-Щедрина. Ну или скачали их на свой планшет.

Новый вариант стандарта для основного общего образования (а это, напомню, 5-9 классы), который почему-то срочно решило принять министерство образования и науки, как раз про первое. В приложение к нему с усилием вколочены 235 произведений. Мало того, они жестко привязаны по годам. В пятом классе – «Повесть временных лет», Крылов, Чехов, Бунин... В седьмом – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев... В девятом – Данте, Шекспир, Мольер, Державин, Байрон, Жуковский…

Вдумчивый учитель литературы, прочитав весь список, пожмет плечами – да он не сильно-то отличается от списка, рекомендованного примерной основной образовательной программой. Сыр-бор из-за чего? Почему уже больше шестисот учителей литературы и вузовских преподавателей подписали письмо с просьбой провести обсуждение нового стандарта, не принимать его в нынешнем виде?

Из-за нюанса. Из рекомендованной программы учитель мог выбирать произведения, которые, с его точки зрения, по силам классу, мог решать, какую повесть или роман в каком классе проходить. Классы ведь от года к году разные. И так вдумчиво и нежно прививать страсть к чтению. Мало того, он мог и не входящие в программу книжки обсуждать (жуть!).

Теперь же, если новая редакция стандартов со всеми ее приложениями будет принята, учитель обязан будет «проходить» все, что в ней записано. И любой проверяющий, который выяснит – ой, Платонова-то пропустили! – может и учителя, и школу примерно наказать.

Классиком – по кумполу

Те, кто постарше, помнят, как умело советская школа отбивала интерес к классике, калечила детей ударами творений литераторов по юной голове. Я учился в начале 80-х в одной из самых сильных школ в Одессе, у нас был замечательный словесник Юрий Константинович Снегирев. Но даже его старания мало что дали – половина класса положенные по программе произведения не прочли. Ну а те, кто прочли, зареклись на долгие годы приближаться к великим именам. Не доросли мы в 15 лет до «Войны и мира»! До сих пор с тоской вспоминаю, как я продирался сквозь бурелом «Что делать?» Чернышевского, как через "не хочу" перелистывал мрачные страницы «Преступления и наказания» Достоевского…

Нынешние ребята еще дальше от классики. Они позже взрослеют. И они – совсем уже из другой эпохи. Скажем, понятные моему поколению бытовые детали «Мастера и Маргариты» или «Двенадцати стульев» от нынешних школьников дальше, чем смартфон от лампового приемника.

- Я десять лет тому назад взялся написать пояснения к сорока книгам, которые изучаются в школе, - рассказывал автор учебников по литературе Борис Ланин. - У меня на это ушло два с половиной года. К “Войне и миру” было восемьсот пояснений, к «Обломову» - около четырехсот.

Если разбирать все школьные произведения как положено – вдумчиво, со сносками - то, по словам кандидата педагогических наук Екатерины Асоновой, программу одного учебного года нужно проходить года два.

Конечно, так никто делать не будет. Что получится в результате? Учителя станут делать вид, что «гонят» школьную программу. А дети – что «проходят» произведения. И делать им это будет гораздо легче, чем моим одноклассникам в прошлом веке. У них в помощь, например, сайт briefly.ru. А на нем краткие пересказы всех произведений школьной программы. Не хочешь пересказ – смотри видео. Есть статистика – больше 80 процентов наших школьников знают сюжет классических произведений по сериалам и кино.

Ни читал, но скажу

Я два года подряд провожу собеседования с абитуриентами, поступающими на гуманитарные специальности в один из самых продвинутых российских вузов. У детей высокие баллы по ЕГЭ, они грамотно пишут, расставляя запятые и соблюдая правила. Уже после собеседования я часто задаю им вопрос:

- Скажи честно, ты читал «Войну и мир»?

Ответ обычно один и тот же, скромный:

- Нет!

- А в классе у вас хоть кто-то ее прочел?

- Ну может один человек… Я не уверен...

Вколотив в урок литературы список обязательных произведений, мы совершенно точно получим обратный эффект. Школьники сейчас не читают десять нужных книг, какая разница – будут не читать двадцать.

Вместо урока добра - урок лицемерия.

У нас уже есть пример командного введения «стимулятора» для чтения – обязательное сочинение в выпускном классе. Словесники рассказывали мне, что в первый его год хотя бы 10-15 процентов ученических произведений были «живыми», было видно, что автор действительно прочел книжку и делится собственными размышлениями. Но в этом году таких работ почти не было. Рациональные выпускники нашли выход - они заучивают три-четыре-пять отрывков из школьных произведений и приспосабливают их к сочинению на любую тему. Да и когда читать - выпускной класс, нужно к ЕГЭ готовиться.

А Гарри Поттер?

Между тем, вырастить читающее, вдумчивое поколение – вопрос принципиальный. Если хотите, вопрос выживания, развития страны. Чтение развивает фантазию, учит думать, сопоставлять, наблюдать, чувствовать.

Поэтому и говорят словесники – нужно по-другому организовывать уроки литературы. Не давить горой обязательных произведений, а оставить учителю выбор, как втягивать пытливых подростков в круг чтения. И не бояться современной литературы.

В 2000-е годы десятки тысяч школьников к систематическому чтению привела Джоан Роулинг. Подсев на Гарри Поттера, ребята стали искать потом, что бы почитать еще такое же эмоциональное и увлекательное. Одни ушли в мир фантастики (говорят, в китайских школах научная фантастика обязательна на уроках литературы – она развивает креативность и мотивирует будущих инженеров). Другие пошли дальше – к Булгакову, Гоголю…

Понять прочитанное

У нас, на самом деле, не так плохи дела. Ученые отмечают – нынешнее поколение ребят читает больше сверстников 2000-х годов. Проглатывают литературу «для себя». И обычно это не классика. Но они читают!

В экономически развитых странах уже много лет проводится исследование PISA. Оно выясняет, как дети применяют школьные знаний.

- PISA предполагает анализ незнакомого текста – любого, с 18 века по современность. Главное, чтобы ребёнок не боялся столкновения с незнакомым текстом, - объясняет доктор филологических наук Светлана Красовская.

В этих исследованиях результаты школьников нашей страны раз от раза растут. Так, может, развивать этот успех?

ЦИФРЫ

Данные по России за 2015 год:

- Наши ученики занимают 26 место в мире по читательской грамотности (то есть умению прочесть и понять текст)

- К самостоятельному обучению с помощью текстов готовы 26% учащихся

- 65% могут выделить информацию в прочитанном тексте

- 48% могут осмыслить и оценить информацию

- 57% могут интерпретировать информацию

P.S. К тому времени, когда эта колонка была дописана, на сайте, где размещено открытое письмо учителей и преподавателей против принятия нового федерального государственного образовательного стандарта, стояло уже больше восьмисот подписей.

В подготовке материала участвовали Елизавета Тихомирова и Глеб Томашевский.