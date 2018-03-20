Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединила социальные сети

СЕГОДНЯ 19:00 2018-03-20T19:03:21+03:00

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Один из них предназначен для журналистов думского пула и в нем аккумулируется информация о записях депутатов в соцсетях, в которой отражена позиция по актуальным информационным поводам. Второй - «Соцсети депутатов ЕР» - носит более закрытый характер и предназначен специально для информирования самих депутатов. Канал дает возможность составить картину дня депутатов в соцсетях, ознакомиться с контентом коллег и оперативно поддержать тот или иной пост, а также тему поднятую коллегой, отследить актуальную региональную тематику, которую транслируют депутаты, пояснили в пресс-службе. Главный критерий – новостной характер публикации.

«Telegram-каналы уже использовались пресс-службой фракции для обмена оперативным мониторингом новостных лент, кроме того, мы планируем, что в скором времени будет запущена обновленная версия сайта, а также появится аккаунт фракции в социальных сетях, где будет кратко и оперативно отражена позиция депутатов фракции по тому или иному вопросу, а также новостной контент», - рассказал руководитель аппарата фракции ЕР Константин Мазуревский.