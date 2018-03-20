Фэн-шуй на апрель 2018: благоприятные и неблагоприятные даты

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-20T19:31:59+03:00

Фэн-шуй на апрель 2018 - публикуем прогноз на четвертый месяц года

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1 апреля, воскресенье

Светлый хороший день, наполненный энергией созидания. Не отказывайте сегодня в помощи тем, кто за ней обратится.

В первой половине дня можно заняться делами, но после обеда обязательно посвятите время отдыху.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

2 апреля, понедельник

Фэн-шуй благоволит к перемене мест. Правильное решение — отправиться в небольшую поездку, взять отпуск или просто совершить длительную прогулку.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

3 апреля, вторник

День под знаком опасности. Удвойте внимание и по возможности откажитесь от рисковых мероприятий и занятий экстремальными видами спорта.

Лучше провести побольше времени в стенах дома.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

4 апреля, среда

Займитесь своим здоровьем. Медицинские процедуры и профилактическое лечение дадут весьма хороший эффект.

Благоприятно сейчас начинать диеты.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

5 апреля, четверг

У слова в этот день особая сила. Используйте это знание! Договаривайтесь, знакомьтесь. Связи, завязанные в сейчас, скорее всего, будут весьма полезны и продолжительны.

Идеальный день для романтических свиданий.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

6 апреля, пятница

Хороший день. Удача станет сопутствовать и в делах, и в личной жизни.

Эффективными будут косметические процедуры по омоложению.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

7 апреля, суббота

Приглядитесь к своему жилищу. В нем надо устранить все возможные недостатки. Генеральная уборка будет весьма кстати. Проследите, чтобы в кранах не было течи: вместе с водой может «убегать» и благосостояние.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

8 апреля, воскресенье

День общения. Проведите его с близкими людьми. Обговорите волнующие вас проблемы и придите к договоренностям. Хорошо собираться вместе за трапезой, строить совместные планы.

Не обделяйте в этот день вниманием пожилых и детей.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

9 апреля, понедельник

Самый напряженный день недели следует начать с коррекции кадров.

Если же вы задумывались о смене работы, сейчас самое подходящее время сделать решительный шаг в сторону своей мечты.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

10 апреля, вторник

Займитесь решением финансовых вопросов. Сейчас можно пересмотреть проценты по вкладам и выбрать более выгодные предложения. День притягивает богатство.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

11 апреля, среда

Весна требует обновления. Сейчас стоит поработать над своей внешностью. Сменить прическу, провести косметические процедуры, обновить цвет волос.

Не лишне начать ремонт, пусть даже и небольшой.

Часы удачи: с 7.00 до 12.00.

12 апреля, четверг

Генеральная уборка поможет избавиться от негативной энергии, накопившейся в квартире, доме за зиму. Не пропускайте потаённые углы! Особое внимание зеркалам и окнам - они проводники живительного солнечного света.

А вот лениться сейчас противопоказано.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

13 апреля, пятница

Благоприятный день для медицинского вмешательства, процедур, косметологических манипуляций.

Хорошо начинать диету, лечебное голодание.

А вот для путешествий день не подходящий.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

14 апреля, суббота

Главная задача — получить полноценный отдых. Без телефонных звонков, внезапных известий и принятий решений. Постарайтесь отключиться от проблем и полностью восстановиться.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

15 апреля, воскресенье

Самое время определиться с планами на будущее. Чем подробнее они будут проработаны в уме и на бумаге, тем легче станет воплощать их в жизнь.

А к реализации стоит приступить через пару дней.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

16 апреля, понедельник.

Сегодня не лучший день в плане энергетики. Поэтому стоит быть аккуратным во всех делах, связанны с риском, опасностью.

Стоит избегать ссор и размолвок с близкими. В противном случае, они будут носить затяжной характер.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

17 апреля, вторник

Придется изрядно потрудиться, чтобы достичь намеченной цели. Однако игра стоит свеч: результат превзойдет ожидания. Так что не бойтесь препон на своем пути и приступайте к активным действиям.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

18 апреля, среда

Отличный день. Все будет спориться в руках. Вероятны новые открытия, новые пути решения сложных рабочих задач.

Можно браться за важные проекты и дела. Хорошо совершать крупные покупки, в том числе операции с недвижимостью.

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

19 апреля, четверг

День повышенной ворчливости. Постарайтесь побороть недовольство прежде всего в себе самом. И не реагируйте на выпады окружающих.

Важные дела отложите.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

20 апреля, пятница

Хороший, светлый день. Сегодня можно браться за все, казавшиеся вам еще совсем недавно неподъемными, задачи.

Благоприятный день для романтических отношений.

Часы удачи: с 11.00 до 20.00.

21 апреля, суббота

Велика вероятность совершить ошибки в самых простых задачах. Беритесь только за те дела, которые не требуют особой концентрации, внимания, логики. Сегодня со всем этим будут явные проблемы.

Часы удачи: с 17.00 до 19.00.

22 апреля, воскресенье

Нейтральный день. Подходит для встреч с добрыми собеседниками и родными. Для прогулок и поездок. Для ремонта и строительства.

А вот для бизнеса — увы!

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

23 апреля, понедельник

Залог успеха в командной работе. Не стоит взваливать все заботы и ответственность на себя. Не бойтесь обращаться за помощью к знающим и опытным коллегам, друзьям. Они с удовольствием пойдут навстречу.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

24 апреля, вторник

Возможно легкое недомогание и перепады настроения. Поэтому общение с кем бы то ни было лучше свести к минимуму. Хорошо медитировать, читать и размышлять.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

25 апреля, среда

Благоприятный момент для заключения различных сделок, проведения торгов.

Хорошо совершать операции с недвижимостью и вообще делать крупные покупки.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

26 апреля, четверг

Новые открытия и встречи. В этот день хорошо заводить знакомства с представителями противоположного пола. Возможно, они окажутся судьбоносными.

Подходит день и для матримониальных хлопот.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

27 апреля, пятница

Чтобы быть «на коне», надо сделать много и даже чуточку больше. Успех любит упорных и трудолюбивых. Не останавливайтесь на пути к цели и прислушивайтесь к советам профессионалов.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

28 апреля, суббота

Хороший день, посвятить который стоит сугубо созидательным, благотворительным делам.

Кроме этого, продуктивны будут: учеба, курсы повышения квалификации, походы на лекции и мастер-классы.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

29 апреля, воскресенье

Тем, кто отправляется в путешествие, стоит быть внимательными. Не стоит лихачить или рисковать на пустом месте. Да и в любом другом случае необходимо помнить про мудрую поговорку «семь раз отмерь, один отрежь».

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

30 апреля, понедельник

День, когда происходит закладка будущего успеха. От глубины подготовки будет зависеть ход событий. Хорошо вести переговоры, подводить итоги.

Фэн-шуй благоволит к делам, связанным с финансами, строительством, медициной.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.