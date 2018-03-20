Фэн-шуй на апрель 2018: благоприятные и неблагоприятные даты
1 апреля, воскресенье
Светлый хороший день, наполненный энергией созидания. Не отказывайте сегодня в помощи тем, кто за ней обратится.
В первой половине дня можно заняться делами, но после обеда обязательно посвятите время отдыху.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
2 апреля, понедельник
Фэн-шуй благоволит к перемене мест. Правильное решение — отправиться в небольшую поездку, взять отпуск или просто совершить длительную прогулку.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
3 апреля, вторник
День под знаком опасности. Удвойте внимание и по возможности откажитесь от рисковых мероприятий и занятий экстремальными видами спорта.
Лучше провести побольше времени в стенах дома.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
4 апреля, среда
Займитесь своим здоровьем. Медицинские процедуры и профилактическое лечение дадут весьма хороший эффект.
Благоприятно сейчас начинать диеты.
Часы удачи: с 8.00 до 13.00.
5 апреля, четверг
У слова в этот день особая сила. Используйте это знание! Договаривайтесь, знакомьтесь. Связи, завязанные в сейчас, скорее всего, будут весьма полезны и продолжительны.
Идеальный день для романтических свиданий.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
6 апреля, пятница
Хороший день. Удача станет сопутствовать и в делах, и в личной жизни.
Эффективными будут косметические процедуры по омоложению.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
7 апреля, суббота
Приглядитесь к своему жилищу. В нем надо устранить все возможные недостатки. Генеральная уборка будет весьма кстати. Проследите, чтобы в кранах не было течи: вместе с водой может «убегать» и благосостояние.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
8 апреля, воскресенье
День общения. Проведите его с близкими людьми. Обговорите волнующие вас проблемы и придите к договоренностям. Хорошо собираться вместе за трапезой, строить совместные планы.
Не обделяйте в этот день вниманием пожилых и детей.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
9 апреля, понедельник
Самый напряженный день недели следует начать с коррекции кадров.
Если же вы задумывались о смене работы, сейчас самое подходящее время сделать решительный шаг в сторону своей мечты.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
10 апреля, вторник
Займитесь решением финансовых вопросов. Сейчас можно пересмотреть проценты по вкладам и выбрать более выгодные предложения. День притягивает богатство.
Часы удачи: с 14.00 до 16.00.
11 апреля, среда
Весна требует обновления. Сейчас стоит поработать над своей внешностью. Сменить прическу, провести косметические процедуры, обновить цвет волос.
Не лишне начать ремонт, пусть даже и небольшой.
Часы удачи: с 7.00 до 12.00.
12 апреля, четверг
Генеральная уборка поможет избавиться от негативной энергии, накопившейся в квартире, доме за зиму. Не пропускайте потаённые углы! Особое внимание зеркалам и окнам - они проводники живительного солнечного света.
А вот лениться сейчас противопоказано.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
13 апреля, пятница
Благоприятный день для медицинского вмешательства, процедур, косметологических манипуляций.
Хорошо начинать диету, лечебное голодание.
А вот для путешествий день не подходящий.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
14 апреля, суббота
Главная задача — получить полноценный отдых. Без телефонных звонков, внезапных известий и принятий решений. Постарайтесь отключиться от проблем и полностью восстановиться.
Часы удачи: с 12.00 до 15.00.
15 апреля, воскресенье
Самое время определиться с планами на будущее. Чем подробнее они будут проработаны в уме и на бумаге, тем легче станет воплощать их в жизнь.
А к реализации стоит приступить через пару дней.
Часы удачи: с 12.00 до 18.00.
16 апреля, понедельник.
Сегодня не лучший день в плане энергетики. Поэтому стоит быть аккуратным во всех делах, связанны с риском, опасностью.
Стоит избегать ссор и размолвок с близкими. В противном случае, они будут носить затяжной характер.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
17 апреля, вторник
Придется изрядно потрудиться, чтобы достичь намеченной цели. Однако игра стоит свеч: результат превзойдет ожидания. Так что не бойтесь препон на своем пути и приступайте к активным действиям.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
18 апреля, среда
Отличный день. Все будет спориться в руках. Вероятны новые открытия, новые пути решения сложных рабочих задач.
Можно браться за важные проекты и дела. Хорошо совершать крупные покупки, в том числе операции с недвижимостью.
Часы удачи: с 10.00 до 18.00.
19 апреля, четверг
День повышенной ворчливости. Постарайтесь побороть недовольство прежде всего в себе самом. И не реагируйте на выпады окружающих.
Важные дела отложите.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
20 апреля, пятница
Хороший, светлый день. Сегодня можно браться за все, казавшиеся вам еще совсем недавно неподъемными, задачи.
Благоприятный день для романтических отношений.
Часы удачи: с 11.00 до 20.00.
21 апреля, суббота
Велика вероятность совершить ошибки в самых простых задачах. Беритесь только за те дела, которые не требуют особой концентрации, внимания, логики. Сегодня со всем этим будут явные проблемы.
Часы удачи: с 17.00 до 19.00.
22 апреля, воскресенье
Нейтральный день. Подходит для встреч с добрыми собеседниками и родными. Для прогулок и поездок. Для ремонта и строительства.
А вот для бизнеса — увы!
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
23 апреля, понедельник
Залог успеха в командной работе. Не стоит взваливать все заботы и ответственность на себя. Не бойтесь обращаться за помощью к знающим и опытным коллегам, друзьям. Они с удовольствием пойдут навстречу.
Часы удачи: с 15.00 до 20.00.
24 апреля, вторник
Возможно легкое недомогание и перепады настроения. Поэтому общение с кем бы то ни было лучше свести к минимуму. Хорошо медитировать, читать и размышлять.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
25 апреля, среда
Благоприятный момент для заключения различных сделок, проведения торгов.
Хорошо совершать операции с недвижимостью и вообще делать крупные покупки.
Часы удачи: с 13.00 до 16.00.
26 апреля, четверг
Новые открытия и встречи. В этот день хорошо заводить знакомства с представителями противоположного пола. Возможно, они окажутся судьбоносными.
Подходит день и для матримониальных хлопот.
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
27 апреля, пятница
Чтобы быть «на коне», надо сделать много и даже чуточку больше. Успех любит упорных и трудолюбивых. Не останавливайтесь на пути к цели и прислушивайтесь к советам профессионалов.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
28 апреля, суббота
Хороший день, посвятить который стоит сугубо созидательным, благотворительным делам.
Кроме этого, продуктивны будут: учеба, курсы повышения квалификации, походы на лекции и мастер-классы.
Часы удачи: с 9.00 до 14.00.
29 апреля, воскресенье
Тем, кто отправляется в путешествие, стоит быть внимательными. Не стоит лихачить или рисковать на пустом месте. Да и в любом другом случае необходимо помнить про мудрую поговорку «семь раз отмерь, один отрежь».
Часы удачи: с 17.00 до 20.00.
30 апреля, понедельник
День, когда происходит закладка будущего успеха. От глубины подготовки будет зависеть ход событий. Хорошо вести переговоры, подводить итоги.
Фэн-шуй благоволит к делам, связанным с финансами, строительством, медициной.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.