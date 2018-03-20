2018-03-20T19:35:41+03:00
Общество

Почти две трети российских учителей недовольны своей зарплатой

К таким выводам пришли эксперты РАНХиГС [инфографика]
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Полностью довольны оплатой своего труда лишь 11,8% учителей.Полностью довольны оплатой своего труда лишь 11,8% учителей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС опубликовал результаты исследования: почти 60 процентов российских педагогов не устраивают их зарплаты.

- Меньше всего зарплатой довольны учителей в сёлах и маленьких городах, - отмечают эксперты центра. - А в 2016 году недовольных было больше, 65 процентов.

В целом, с 2014 года доля педагогов, кого не устраивает зарплата, выросла почти на 6 процентов. Похоже, так учителям аукаются последствия экономического кризиса 2013 года и скачков курса — зарплаты не успевают за растущими ценами. В итоге почти 42,6 процента учителей задумываются о подработке в сфере образования.

- Стремление найти дополнительную работу связано с их материальным положением, - комментируют эксперты. - Среди тех, кто оценивает свой уровень жизни как низкий и ниже среднего, дополнительную работу планирует искать около половины респондентов. А среди учителей с относительно высоким доходом таких лишь 16,7 процентов.

Результаты опроса учителей. Фото: Рушан КАЮМОВ

Результаты опроса учителей.Фото: Рушан КАЮМОВ

С другой стороны, педагоги стали меньше жаловаться на учебную нагрузку. Сейчас она устраивает 77,3 процента респондентов (против 76,4 процентов в 2016 году). Кроме того, учителя довольны тем, как складываются их отношения с коллегами, школьной администрацией и учениками. А вот с родителями школьников учителям стало сложнее находить общий язык. Больше половины педагогов отметили, что родители стали гораздо более требовательными к качеству образования, чем пару лет назад.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ксения КОНЮХОВА

 
Читайте также
Результаты ЕГЭ-2018: когда и где появятся официальные данные
С момента сдачи до публикации результатов ЕГЭ-2018 обычно проходит от 7 до 14 дней, в зависимости от числа участников — обязательные предметы, такие как русский язык и математика, требуют дольше времени для обработки
Новости 24
Украинским депутатам запретили проносить оружие в здание парламента
МИД РФ обсудит с послами иностранных государств дело Скрипаля
Трамп не исключил скорой встречи с Путиным
Власти Германии выбрали место для нового командного центра НАТО
ФАС возбудила дело против московского аэропорта Домодедово
Греф ожидает в 2018 году новых рекордов на рынке ипотеки
Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
Барабанщик группы Beatles Ринго Старр стал рыцарем Британской империи
Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву
В Москве вторник стал самым теплым днем с начала года
В ходе перестрелки в школе Мэриленда пострадали три подростка
Савченко рассказала о планах Киева по ее ликвидации
В Госдуме хотят увеличить максимально допустимую скорость на дорогах
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Вице-спикер Украины назвала Россию "психически больной страной"