Почти две трети российских учителей недовольны своей зарплатой

СЕГОДНЯ 19:35 2018-03-20T19:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС опубликовал результаты исследования: почти 60 процентов российских педагогов не устраивают их зарплаты.

- Меньше всего зарплатой довольны учителей в сёлах и маленьких городах, - отмечают эксперты центра. - А в 2016 году недовольных было больше, 65 процентов.

В целом, с 2014 года доля педагогов, кого не устраивает зарплата, выросла почти на 6 процентов. Похоже, так учителям аукаются последствия экономического кризиса 2013 года и скачков курса — зарплаты не успевают за растущими ценами. В итоге почти 42,6 процента учителей задумываются о подработке в сфере образования.

- Стремление найти дополнительную работу связано с их материальным положением, - комментируют эксперты. - Среди тех, кто оценивает свой уровень жизни как низкий и ниже среднего, дополнительную работу планирует искать около половины респондентов. А среди учителей с относительно высоким доходом таких лишь 16,7 процентов.

Результаты опроса учителей.Фото: Рушан КАЮМОВ

С другой стороны, педагоги стали меньше жаловаться на учебную нагрузку. Сейчас она устраивает 77,3 процента респондентов (против 76,4 процентов в 2016 году). Кроме того, учителя довольны тем, как складываются их отношения с коллегами, школьной администрацией и учениками. А вот с родителями школьников учителям стало сложнее находить общий язык. Больше половины педагогов отметили, что родители стали гораздо более требовательными к качеству образования, чем пару лет назад.