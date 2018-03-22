Как правильно выбрать школу

СЕГОДНЯ 01:17 2018-03-21T13:18:45+03:00

Совет один – старшую школу может и должен выбирать (если это необходимо) сам ребенок. Родители могут принимать участие, обсуждать, советовать, помогать, но не решать по принципу «я знаю, как лучше». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Читать первую часть беседы “Нужно ли заставлять детей быстро читать и красиво писать”

Читать вторую часть беседы “Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте”

Читать третью часть беседы “От кого дети прячутся под парту”

Рейтинг или атмосфера?

- Как правильно выбирать школу? Отец одной девочки мне рассказывал – мы, говорит, идем в эту школу, потому что она в рейтинге на 10-м месте. Я спрашиваю – а вы посмотрели, вашему ребенку эта школа подходит? По темпу, по одноклассникам, по учителю? «Она дает хорошие знания». А комфортно ли в ней будет именно вашему ребенку?

- Родители у нас зациклены на результатах ЕГЭ и не думают о физическом и психическом здоровье детей. У нас считается, что успешный ребенок – это ребенок, доведенный до невротического состояния. Зато он учится в гениальной школе, где по 10 часов сидят за партами, а потом еще по 4 часа делают домашние задания.

В прошлом году мы проводили исследования в одной физматшколе. Там психологически и психически не самые здоровые дети. Они замечательные, интеллектуально развитые. Но мне их жаль. Я не думаю, что многие из них в жизни достигнут больших результатов. Потому что то, что делается ценой здоровья…

- Что значит ценой здоровья? Как я понимаю, есть дети, которые могут уже в старшей школе вкалывать по 12-14 часов в сутки. И им это нравится!

- Никто так работать не может!

- Нет?

- У взрослого не случайно 8-часовой рабочий день. Почему же считается, что 15-16-летний подросток должен иметь 72-часовую учебную неделю, как сейчас?

Он не выдерживает этого. И это видят родители. Но они терпят, потому что «это вложение в будущее». Сомнительно…

Что подойдет малышу?

- Как понимать, что вот эта школа - для твоего ребенка?

- Во-первых, нужно понимать, какой у вас ребенок. Есть дети, их не очень много, но такие есть, которые страшно хотят идти в школу. Они физически крепкие, эмоционально устойчивые. На них покричал, а они не обращают на это внимания. У них есть какой-то свой интерес, они ходят в кружок, в спортивную секцию. Им все удается совмещать, они веселы, открыты… Такого ребенка можно в любую школу отдавать.

Но если у вас чувствительный, эмоциональный ребенок, если он тонко реагирует на то, что на него кто-то не так посмотрел, кто-то накричал, если он может быстро обидеться, если он быстро утомляется, если он часто болеет, здесь нужно серьезно думать о том, какая нагрузка в школе, какой учитель? Быстрый, решительный, активный, требовательный учитель – это не учитель для вашего ребенка.

Или, например, у вас ребенок с проблемами в речевом развитии, а таких детей точно больше 40%. Тогда этот ребенок точно не для языковой школы.

- Вы сейчас выстроили идеальную схему: пошел, поискал подходящее, выбрал. А в Москве и во многих других городах электронная запись – вы можете записаться в ближайшие школы.

- Так посмотрите хотя бы ближайшие школы. Я думаю, что родители, несмотря на электронную запись, имеют право прийти в школу, познакомиться с будущим учителем.

Переход в среднюю

- Когда мы говорим о выборе школы, мы подразумеваем первый класс. А ведь переход в среднюю школу – штука не менее серьезная. С одной стороны, класс, в котором ребенок уже проучился 4 года и у него там сложились отношения. С другой – новые учителя, новые требования. Что делать?

- Спросить ребенка!

- В пятом классе?!

- В 10 лет человек в состоянии сделать осознанный выбор. Если ребенок говорит «я не хочу в таком классе учиться», стоит прислушаться.

- Ко мнению 10-летнего ребенка прислушиваться?!

- Вообще надо прислушиваться к ребенку любого возраста. Даже в тот момент, когда он еще не умеет говорить.

Старшие классы

- Что бы вы посоветовали тем, кто идет в старшую школу? Обязательно ли определяться с профилем? А если ребенок еще не решил, кем станет?

- Совет один – старшую школу может и должен выбирать (если это необходимо) сам ребенок. Родители могут принимать участие, обсуждать, советовать, помогать, но не решать по принципу «я знаю, как лучше».

Определить профиль важно тем, у кого есть не только четко выраженный интерес, увлеченность, желание заниматься чем-то, но и реальная работа по воплощению этой мечты. «Хочу» или «мне интересно» - замечательно, стоит попробовать, понять, разобраться в тонкостях будущего направления деятельности, профессии. Но поиск интереса дело не быстрое, и далеко не всегда становится сразу понятно, что «это мое» и это соответствует склонностям, способностям и возможностям ребенка, поддерживает его интерес и желание. Чаще необходимы пробы, иногда короткие, иногда более длительные.

Лучше, если есть возможность, попробовать в младшем школьном возрасте. Родители подобные пробы не любят: «начал заниматься – занимайся, нечего бегать, то одно, то другое». Ребенок и занимается из-под палки. Не стоит удивляться, что к старшим классам много детей, которые не знают, чего хотят.

Не думаю, что за профильной школой будущее, нужны не узкие профили, а широкие направления. Мне кажется, что для будущего важнее не погружение в научные дисциплины, а широкий взгляд, умение интегрировать знания, владеть межпредметными навыками, в совершенстве владеть речью, уметь полемизировать.

Мне нравится опыт многих стран, где перед поступлением в университет не определившиеся дети год или два работают, путешествуют, ищут себя, но зато потом делают осознанный выбор.

- Часто в старшей школе нет общеобразовательных классов. Учителя заставляют ребят, которые идут в 10 класс, определяться. Значит ли это, что рубеж 9-10 класса - это время выбора жизненной траектории на всю жизнь? Как не ошибиться в ее выборе?

- Человека нельзя заставить «определиться». Либо этот осознанный выбор сформировался, либо нет. И, разумеется, мы не имеем права вбивать в голову ребенка мысль – либо выбор сегодня, либо без выбора на всю жизнь.

У нас перед глазами тысячи людей, которые резко и кардинально меняли свою профессию в зрелом возрасте и добивались высочайших результатов.

Больше того, даже специалисты сегодня не могут предложить расклад профессий, которые будут востребованы через 10-20 лет. Тогда какой выбор мы предлагаем нынешним старшеклассникам? Наиболее востребованными будут те, кто умеет учиться, переучиваться, перестраиваться, принимать самостоятельные решения и отвечать за себя. Это не имеет никакого отношения к выбору профиля. Вернее, важен не профиль, а то, будет ли возможность этому научиться.

Знаю, мне возразят – у нас ЕГЭ. Да, но и к ЕГЭ можно готовиться по-разному.

Режим старшеклассника

- Каким, по-вашему, должен быть комфортный режим старшеклассника? Вот сейчас одиннадцатиклассники вкалывают в школе и еще гоняют по репетиторам, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Есть ли в таком напряженном графике смысл? Как он отразится на здоровье человека?

- Про здоровье наших старшеклассников лучше всего говорят цифры Минздрава и специалистов-медиков: в возрасте от 10 до 15 лет, в два раза увеличивается число детей с выраженными нарушениями здоровья – от 33,5 до 66,5%.

Эти данные не нуждаются в комментариях. Напряженный ежедневный ритм жизни, интеллектуальное и эмоциональное напряжение должны чередоваться с полноценным отдыхом, расслаблением. Бесконечный марафон не выдерживает даже самый сильный и выносливый. Работа без отдыха не имеет смысла. Стресс не позволяет сконцентрироваться, создает основу для повышенной тревожности, паники, блокирует память и получается - учил без сна и отдыха, а на экзамене словно все ластиком стерли.

На этапе подготовки к экзаменам очень важна психологическая поддержка и педагогов, и родителей, а не давление и запугивание. На сайте Рособрнадзора и в YouTube есть два моих ролика о подготовке к ЕГЭ для школьников и педагогов. Возможно они будут полезны.

Как подготовиться к ЕГЭ - для родителей и учителей

Советы учителям. Рекомендации физиолога при подготовке к ЕГЭ.Директор Института возрастной физиологии Российской академии образования М.М.Безруких дает рекомендации учителям, следуя которым можно лучше подготовиться и максимально спокойно пережить экзаменационную пору.