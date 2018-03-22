Как правильно выбрать школу
Читать первую часть беседы “Нужно ли заставлять детей быстро читать и красиво писать”
Читать вторую часть беседы “Школа давит и родители давят. И начинается это в дошкольном возрасте”
Читать третью часть беседы “От кого дети прячутся под парту”
Рейтинг или атмосфера?
- Как правильно выбирать школу? Отец одной девочки мне рассказывал – мы, говорит, идем в эту школу, потому что она в рейтинге на 10-м месте. Я спрашиваю – а вы посмотрели, вашему ребенку эта школа подходит? По темпу, по одноклассникам, по учителю? «Она дает хорошие знания». А комфортно ли в ней будет именно вашему ребенку?
- Родители у нас зациклены на результатах ЕГЭ и не думают о физическом и психическом здоровье детей. У нас считается, что успешный ребенок – это ребенок, доведенный до невротического состояния. Зато он учится в гениальной школе, где по 10 часов сидят за партами, а потом еще по 4 часа делают домашние задания.
В прошлом году мы проводили исследования в одной физматшколе. Там психологически и психически не самые здоровые дети. Они замечательные, интеллектуально развитые. Но мне их жаль. Я не думаю, что многие из них в жизни достигнут больших результатов. Потому что то, что делается ценой здоровья…
- Что значит ценой здоровья? Как я понимаю, есть дети, которые могут уже в старшей школе вкалывать по 12-14 часов в сутки. И им это нравится!
- Никто так работать не может!
- Нет?
- У взрослого не случайно 8-часовой рабочий день. Почему же считается, что 15-16-летний подросток должен иметь 72-часовую учебную неделю, как сейчас?
Он не выдерживает этого. И это видят родители. Но они терпят, потому что «это вложение в будущее». Сомнительно…
Что подойдет малышу?
- Как понимать, что вот эта школа - для твоего ребенка?
- Во-первых, нужно понимать, какой у вас ребенок. Есть дети, их не очень много, но такие есть, которые страшно хотят идти в школу. Они физически крепкие, эмоционально устойчивые. На них покричал, а они не обращают на это внимания. У них есть какой-то свой интерес, они ходят в кружок, в спортивную секцию. Им все удается совмещать, они веселы, открыты… Такого ребенка можно в любую школу отдавать.
Но если у вас чувствительный, эмоциональный ребенок, если он тонко реагирует на то, что на него кто-то не так посмотрел, кто-то накричал, если он может быстро обидеться, если он быстро утомляется, если он часто болеет, здесь нужно серьезно думать о том, какая нагрузка в школе, какой учитель? Быстрый, решительный, активный, требовательный учитель – это не учитель для вашего ребенка.
Или, например, у вас ребенок с проблемами в речевом развитии, а таких детей точно больше 40%. Тогда этот ребенок точно не для языковой школы.
- Вы сейчас выстроили идеальную схему: пошел, поискал подходящее, выбрал. А в Москве и во многих других городах электронная запись – вы можете записаться в ближайшие школы.
- Так посмотрите хотя бы ближайшие школы. Я думаю, что родители, несмотря на электронную запись, имеют право прийти в школу, познакомиться с будущим учителем.
Переход в среднюю
- Когда мы говорим о выборе школы, мы подразумеваем первый класс. А ведь переход в среднюю школу – штука не менее серьезная. С одной стороны, класс, в котором ребенок уже проучился 4 года и у него там сложились отношения. С другой – новые учителя, новые требования. Что делать?
- Спросить ребенка!
- В пятом классе?!
- В 10 лет человек в состоянии сделать осознанный выбор. Если ребенок говорит «я не хочу в таком классе учиться», стоит прислушаться.
- Ко мнению 10-летнего ребенка прислушиваться?!
- Вообще надо прислушиваться к ребенку любого возраста. Даже в тот момент, когда он еще не умеет говорить.
Старшие классы
- Что бы вы посоветовали тем, кто идет в старшую школу? Обязательно ли определяться с профилем? А если ребенок еще не решил, кем станет?
- Совет один – старшую школу может и должен выбирать (если это необходимо) сам ребенок. Родители могут принимать участие, обсуждать, советовать, помогать, но не решать по принципу «я знаю, как лучше».
Определить профиль важно тем, у кого есть не только четко выраженный интерес, увлеченность, желание заниматься чем-то, но и реальная работа по воплощению этой мечты. «Хочу» или «мне интересно» - замечательно, стоит попробовать, понять, разобраться в тонкостях будущего направления деятельности, профессии. Но поиск интереса дело не быстрое, и далеко не всегда становится сразу понятно, что «это мое» и это соответствует склонностям, способностям и возможностям ребенка, поддерживает его интерес и желание. Чаще необходимы пробы, иногда короткие, иногда более длительные.
Лучше, если есть возможность, попробовать в младшем школьном возрасте. Родители подобные пробы не любят: «начал заниматься – занимайся, нечего бегать, то одно, то другое». Ребенок и занимается из-под палки. Не стоит удивляться, что к старшим классам много детей, которые не знают, чего хотят.
Не думаю, что за профильной школой будущее, нужны не узкие профили, а широкие направления. Мне кажется, что для будущего важнее не погружение в научные дисциплины, а широкий взгляд, умение интегрировать знания, владеть межпредметными навыками, в совершенстве владеть речью, уметь полемизировать.
Мне нравится опыт многих стран, где перед поступлением в университет не определившиеся дети год или два работают, путешествуют, ищут себя, но зато потом делают осознанный выбор.
- Часто в старшей школе нет общеобразовательных классов. Учителя заставляют ребят, которые идут в 10 класс, определяться. Значит ли это, что рубеж 9-10 класса - это время выбора жизненной траектории на всю жизнь? Как не ошибиться в ее выборе?
- Человека нельзя заставить «определиться». Либо этот осознанный выбор сформировался, либо нет. И, разумеется, мы не имеем права вбивать в голову ребенка мысль – либо выбор сегодня, либо без выбора на всю жизнь.
У нас перед глазами тысячи людей, которые резко и кардинально меняли свою профессию в зрелом возрасте и добивались высочайших результатов.
Больше того, даже специалисты сегодня не могут предложить расклад профессий, которые будут востребованы через 10-20 лет. Тогда какой выбор мы предлагаем нынешним старшеклассникам? Наиболее востребованными будут те, кто умеет учиться, переучиваться, перестраиваться, принимать самостоятельные решения и отвечать за себя. Это не имеет никакого отношения к выбору профиля. Вернее, важен не профиль, а то, будет ли возможность этому научиться.
Знаю, мне возразят – у нас ЕГЭ. Да, но и к ЕГЭ можно готовиться по-разному.
Режим старшеклассника
- Каким, по-вашему, должен быть комфортный режим старшеклассника? Вот сейчас одиннадцатиклассники вкалывают в школе и еще гоняют по репетиторам, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Есть ли в таком напряженном графике смысл? Как он отразится на здоровье человека?
- Про здоровье наших старшеклассников лучше всего говорят цифры Минздрава и специалистов-медиков: в возрасте от 10 до 15 лет, в два раза увеличивается число детей с выраженными нарушениями здоровья – от 33,5 до 66,5%.
Эти данные не нуждаются в комментариях. Напряженный ежедневный ритм жизни, интеллектуальное и эмоциональное напряжение должны чередоваться с полноценным отдыхом, расслаблением. Бесконечный марафон не выдерживает даже самый сильный и выносливый. Работа без отдыха не имеет смысла. Стресс не позволяет сконцентрироваться, создает основу для повышенной тревожности, паники, блокирует память и получается - учил без сна и отдыха, а на экзамене словно все ластиком стерли.
На этапе подготовки к экзаменам очень важна психологическая поддержка и педагогов, и родителей, а не давление и запугивание. На сайте Рособрнадзора и в YouTube есть два моих ролика о подготовке к ЕГЭ для школьников и педагогов. Возможно они будут полезны.
Как подготовиться к ЕГЭ - для родителей и учителей
Советы учителям. Рекомендации физиолога при подготовке к ЕГЭ.Директор Института возрастной физиологии Российской академии образования М.М.Безруких дает рекомендации учителям, следуя которым можно лучше подготовиться и максимально спокойно пережить экзаменационную пору.
Советы родителям. Рекомендации физиолога тем, чьи дети сдают ЕГЭ.Директор Института возрастной физиологии Российской академии образования М.М.Безруких дает очень полезные советы тем родителям, чьим детям предстоит сдавать экзамены. Важно в этот период не навредить собственному ребенку и отправить его на экзамен с ясной и не пустой головой.