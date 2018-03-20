Ученые разгадали тайну возникновения поцелуя

СЕГОДНЯ 20:40 2018-03-20T20:47:55+03:00

Исследователи разработали подробную анкету и попросили 900 участников фокус-группы ответить на вопросы о важности поцелуев для краткосрочных и долгосрочных отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Поцелуи это непременный атрибут романтических отношений. С точки зрения влюбленных нет ничего более естественного, чем выразить свою страсть и нежность лобзанием в губы. Однако, если посмотреть на это дело с позиции естествоиспытателя, то привычка обмениваться друг с другом секретом слюнных желез выглядит более, чем странно. Голландский микробиолог Ремко Кортс коллегами подсчитал, что за 10 секунд страстного поцелуя любовники обмениваются 80 миллионами бактерий!

Кроме того, среди наших братьев меньших такой тип сексуального поведения почти не практикуется. Целуются лишь наши самые ближайшие родственники - шимпанзе. Но поцелую имеют у них совершенно другое значение, для обезьян это всего лишь способ помириться после ссоры. Поэтому, утверждал приматолог Франс де Вааль из Университета Эмори (США), у шимпанзе чаще всего поцелуями обмениваются самцы в знак дружбы после драки. Не исключено, что именно такого рода миролюбием объяснялась привычка генсека Леонида Ильича Брежнева целоваться взасос с главами государств-союзников по Варшавскому блоку.

Загадка происхождения поцелуя стала еще сильнее волновать умы ученых, когда антрополог Вильям Янковяк из Университета Невады в Лас-Вегасе обнаружил, что глубокий поцелуй вовсе не так распространен в обычаях народов мира. Исследовав кодекс поведения 168 культур он обнаружил, что поцелуй практикуют лишь 46% различных племен. Иными словами сторонники поцелуев оказались в меньшинстве на земном шаре! Иллюзия того, что страстные лобзания обычная практика для людей, возникла лишь благодаря повсеместному распространению европейской культуры.

Большинство племен (54%), которые сегодня ведут традиционный для древних охотников-собирателей образ жизни, считают французский поцелуй извращением. Это дало повод исследователям предположить, что такого рода ласки недавнее изобретение человечества и , вероятно, наши далекие предки обходились без подобных «телячьих нежностей».

Разгадать тайну появления поцелуев взялись решили ученые авторитетнейшего Оксфордского университета.

- Мы рассматривали три основные гипотезы о роли поцелуев в сексуальных отношениях,- говорит один из участников исследования Рафаэль Володарски. - Во-первых, они могут использоваться для увеличения полового возбуждения и инициации секса. Во-вторых, полезны для поддержания отношений между партнерами. А в-третьих, каким-то образом помогают оценить качество генетического материала потенциального партнера.

Исследователи разработали подробную анкету и попросили 900 участников фокус-группы ответить на вопросы о важности поцелуев для краткосрочных и долгосрочных отношений. По итогам анализа опросников ученые получили два важных результата.

1. Для женщин поцелуи оказались гораздо более важным компонентом отношений, чем для мужчин.

2. Роль поцелуев была более значима для мужчин и женщин, которые оценивали себя привлекательными и имели большое количество краткосрочных и случайных половых связей.

- Выбор полового партнера и ритуал ухаживания у людей это очень сложный механизм, - анализирует результаты исследования ведущий автор работы профессор Робин Данбар. - Поначалу партнеры оценивают друг-друга по внешности, здесь играет роль красота лица и тела. Затем, анализируются социальные сигналы. И если на этом этапе нет противопоказаний, то стороны переходят к более интимному этапу ухаживаний и взаимной оценки. И здесь уже появляются поцелуи.

Ученые считают, что они помогают людям оценить потенциального партнера через вкус или запах. С помощью поцелуя мы получаем биологические сигналы о генетической совместимости и состоянии здоровья нашего избранника.

Для женщин этот инструмент особенно важен, потому что они тратят на выращивание потомства гораздо больше времени, чем мужчины: одна только беременность длится 9 месяцев, плюс несколько лет тратятся на грудное вскармливание. Поэтому дамы должны исключить ошибку, чтобы не тратить это время на рождение нежизнеспособного ребенка.

А «ходокам» и любительницам менять поклонников, как перчатки, поцелуи необходимы в качестве экспресс-метода оценки потенциальных партнеров. У них просто нет времени подолгу приглядываться с соблазнительному объекту, надо сразу брать быка за рога и отделять «зерна от плевел».

У животных за эту функцию экспресс-анализа состоятельности партнера отвечает обоняние. Им нет нужды целоваться, достаточно обнюхать друг-друга или «прочитать» химический след, который оставил партнер, справив малую нужду.

Например, пауки вида «черная вдова» способны по феромонам, которые выделяет самка, определить, когда она ела последний раз. Для самцов эта информация жизненно важна, поскольку самки «черной вдовы» имеют обыкновение съедать своего возлюбленного после секса. Поэтому отважные «черные вдовцы» стараются спариваться с сытыми партнершами, чтобы свести риск к минимуму.

Люди же в процессе эволюции постепенно теряли острое обоняние. По мнению ученых, им пришлось все время сокращать расстояние, чтобы как следует принюхаться друг к другу. В некоторых культурах романтическое обнюхивание плавно перетекло в контакт по схеме «губы в губы». Так, благодаря новаторству наших находчивых предков, у человечества и возникла культура поцелуя.