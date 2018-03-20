Американский биатлонист заявил, что спортсменов заставляют ехать на Кубок мира в Россию. Ему не поверили

СЕГОДНЯ 21:50 2018-03-20T22:32:58+03:00

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Вот уже 22 марта в Тюмени пройдет финальный этап Кубка мира по биатлону. Эти соревнования нашей стране пришлось долго "отстаивать" после всех нападок со стороны ВАДА и многочисленных западных "партнеров". В итоге Международный союз биатлонистов твердо решил в начале февраля - в Тюмени пройдет финал Кубка мира. Кто не поедет - сам виноват!

В итоге сборная Украины в числе первых заявила о бойкоте этапа Кубка мира. И ее настигнет расплата - из-за пропуска этапа в Тюмени в следующем сезоне украинская команда потеряет возможность выставлять максимальное число спортсменов на старты. А вот буквально накануне стартов в Тюмени, когда немало спортсменов во главе с топовыми норвежцами и французом Мартеном Фуркадом, свою долю "хайпа" решил срезать американский биатлонист Лоуэлл Бэйли. Американский спортсмен заявил, мол, так и так, спортсменов силой заставляют ехать в Тюмень:

- У IBU (Международный союз биатлонистов) много власти, и союз принуждает биатлонистов ехать в Россию. Голоса спортсменов и федераций очень громкие, но в IBU их не слушают. IBU существует благодаря биатлонистам, но на спортсменов не обращает внимания, - заявил американец в интервью норвежской NRK.

И что? Вскоре к нему присоединился олимпийский чемпион Пхенчхана Себастиан Самуэльссон. 20-летний швед заявил:

- Всё дело в деньгах, местах на Кубке мира, бонусах и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россиию.

Причина таких заявлений - все та же. Канадцы, американцы, чехи, украинцы припоминают допинг-скандал с докладом Макларена. И, считают все эти команды, раз РУСАДА не восстановлено в правах (а это происходит только потому, что официально не признан нашей стороной доклад Макларена), то и в Тюмени будет беспорядок. И делать там нечего. И что дальше?

Президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессберг сказал:

- Это неправда. Только одна страна объявила, что не хочет участвовать. Это была Канада. Все остальные сборные и биатлонисты получили приглашения. Мы никого не принуждаем, это совершенно неправильно. Я не верю, что кто-то едет в Россию против своей воли. Это взрослые люди, которые не поедут туда, куда не хотят ехать.

И пока Бэйли, который после соревнований в Холменколлене завершил карьеру, продолжает сотрясать воздух, в Тюмень продолжают приезжать спортсмены - Мартен Фуркад, Антон Шипулин, Уле-Эйнар Бьорндален. 22 марта - первый старт, мужчины выйдут на спринтерскую гонку.