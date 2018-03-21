Разработчик химического оружия: Если образец яда окажется у нас - версия Лондона полностью развалится

СЕГОДНЯ 01:09 2018-03-21T01:09:27+03:00

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В деле об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля появляются все новые подробности, которые говорят о непричастности России к этому преступлению. Журналисты РИА «Новости» поговорили с доктором химических наук Леонидом Ринком, который в отличие от Вила Мирзаянова (раскрывшего формулу таинственного газа) не просто работал в НИИ, разрабатывающем отравляющее вещество, а был ведущим научным сотрудником и начальником лаборатории, где проводились основные исследования по созданию химоружия.

Ниже - наиболее важные цитаты из интервью.

«Наша разработка носила другое название»

«Программа разработки химического оружия в СССР не носила имени «Новичок», а называлась по-другому. При этом в названии самой системы использовались цифры».

«Мирзаянов был просто хроматографистом (химиком, который занимается разделением и анализом различных смесей веществ). С ним даже не были связаны аналитические задачи в этой области. В обсуждении систем, которые создавались, он не принимал участия, к разработке отношения не имел. Тем не менее, поскольку между собой ученые все обсуждают, он был в курсе».

«Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ».

«Пока все живы. Значит, либо это вовсе не наша система, либо она была плохо «сварена», халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь».

Вот такую формулу боевого газа, которым могли отравить Скрипаля, приводит в своей книге сбежавший на Запад химик Вил Мирзаянов. Но его коллеги говорят, что у него никогда не было доступа к подобной секретной документации.

«Создать такое вещество для развитых стран - ноль проблем»

«То, что пишут о перевозке образца в чемодане дочери, - полная ахинея, потому что она бы при таком варианте даже не доехала до Лондона. Это не кумулятивное средство (с эффектом накапливания. - Ред.), а обычное отравляющее».

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология. Они не могли знать тонкости системы, состав многих компонентов. Этого не мог знать и Вил Мирзаянов. Поэтому образец из Солсбери - это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что «варили» не в России».

«Для профессионалов технология этого газа общедоступная! Для любого государства, где есть оружие массового поражения, для Великобритании, Штатов, Китая и всех развитых стран, где есть хоть какая-то химия, создать такое оружие - ноль проблем. Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна сделать это в своих лабораториях. Но точную рецептуру воспроизвести вряд ли кто-то сможет».