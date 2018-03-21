Зритель снова поверил в российское кино

СЕГОДНЯ 01:22 2018-03-21T01:32:35+03:00

Зрелищный фильм «Движение вверх» о противостоянии сборных СССР и США по баскетболу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года возглавил движение вверх отечественного кинематографа. Фото: Кадр из фильма

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Фильм «Движение вверх» собрал в прокате феноменальные деньги: более трех миллиардов рублей. Впереди него в общем списке самых кассовых фильмов в российском прокате - только «Аватар». На «Движение…» шли толпами - в том числе те, кто никогда не слышал о матче между сборными СССР и США по баскетболу на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Незадолго до этого «выстрелил» «Последний богатырь»: сказка собрала 1 миллиард 730 миллионов рублей, в списке самых кассовых фильмов за новейшую историю она на 11-м месте (см. таблицу). Потом подоспел «Лёд», близящийся к отметке в полтора миллиарда. И фильм «Я худею», который собрал в первый же уик-энд больше 300 миллионов…

С чем связана внезапная любовь российских зрителей к отечественному продукту, рассказывает киноаналитик Александр Голубчиков, главный редактор портала filmz.ru.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

- Конечно, такая череда успешных фильмов - прежде всего результат совпадения. Но есть и объективные причины для всплеска, - объясняет Александр. - Во-первых, у нас с весны прошлого года нарастал интерес к русскому кино. Сначала вышло «Время первых», которое широко обсуждали. Через несколько месяцев «Салют-7», по сути, абсолютный дублер «Времени первых», ровно с той же тематикой, уже собрал в два раза больше. «Гоголь. Начало» был телесериалом, его ради эксперимента выпустили в прокат - и снова удача. Каждый новый проект был все успешнее, все сильнее укреплял у зрителя веру в качество российского кино, разгонял интерес к нему. И под конец года отечественные фильмы праздновали уже не успехи, а триумфы.

- Были те, кто планировал хорошую кассу, но ее не случилось?

- Были, конечно, неудачи: например, комедия с Владимиром Меньшовым «Новогодний переполох» или «Селфи» Николая Хомерики. Последний собрал приличные деньги, но не такие, как можно было ждать от триллера с Константином Хабенским. Но вообще сегодня кредит доверия к отечественным фильмам очень высок. Блокбастеры тянут за собой все остальное, как локомотив.

Лидер по сборам нынешнего года - картина «Лёд», в которой фигурное катание и музыка стали фоном для истории про борьбу за мечту. Фото: Кадр из фильма

Я общался с авторами фильма «Вий-2. Тайна печати дракона» (продолжение хита 2014 года, действие на этот раз разворачивается в Азии, в фильме снялись Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. - Ред.) Спросил: «Ну когда же вы соберетесь выпускать «Вия-2»?» А фильм в тот момент, как я понимаю, был почти готов. Мне ответили: «А мы ждем, пока русские фильмы начнут собирать еще больше!» Сейчас премьера «Вия-2» запланирована на август, и, конечно, они соберут гораздо больше денег, чем смогли бы год назад. Именно благодаря тому, что за эти месяцы у зрителя создалось убеждение: русские фильмы - это оригинально, любопытно и зачастую неплохо.

- Но в 2006 - 2008 годах был всплеск интереса к русскому кино…

- Да, тогда «Ирония судьбы-2», например, собрала рекордные S50 с лишним миллионов. Но тут же пошла лавина откровенно халтурных фильмов, и кредит доверия быстро был исчерпан. Вот и сейчас главное - не спугнуть зрителя плохими картинами.

РАБОТА С ПРОКАТОМ

- Есть мнение, что «Движение вверх» сделало сборы на патриотической волне…

- Но при чем здесь тогда «Я худею», там-то где патриотизм? А сборы великолепные. Успех «Движения…» обусловлен не только тем, что это фильм про победу наших баскетболистов. Под него был расчищен целый месяц в прокате, и месяц очень важный - на него приходились новогодние каникулы. Крупных голливудских картин тогда почти не было. 4 января должны были выйти две российские комедии - «Ночная смена» и «Днюха», но выйти им просто не дали. Не буду углубляться в то, как такие операции осуществляются… И в итоге зрителям, кроме «Движения вверх», в новогодние праздники смотреть было нечего.

Комедийная история о борьбе с лишним весом «Я худею» оказалась одним из лидеров проката нынешнего года. Фото: Кадр из фильма

- Министр культуры не так давно возмущался, что кинотеатры по 70 процентов сеансов отдают голливудским фильмам вроде «50 оттенков свободы»…

- Кинотеатры видят потенциал фильма и исходят из этого. Да, «Оттенкам» отдавали по 70 процентов сеансов. Но речь шла о первых днях проката и о вечернем времени. Фильм с ходу собрал много денег - и тут же обвалился: через неделю, когда его посмотрели все желающие, он никому уже не был нужен. А российские фильмы прекрасно продолжили собирать свои миллионы.

КСТАТИ

Время кинозвезд кончилось

- Сейчас в нашем кино есть звезды - актеры, на которых люди покупают билеты?

- Нет. Время кинозвезд кончилось. У Данилы Козловского, например, на каждый фильм, собравший приличные деньги, приходится фильм, который не собрал почти ничего, несмотря на имя Козловского на постере. Звезды вообще в глазах зрителя потеряли свою сакральность, недосягаемость и перестали быть по-настоящему интересны. Они повсюду: в сериалах, в Инстаграме, в журналах, в шоу на льду, в шоу с дельфинами. Зачем покупать билет ради того, чтобы увидеть любимого актера? Он же и так везде!