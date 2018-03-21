В Тимирязевской академии открылась Международная студенческая конференция, посвящена 130-летию со дня рождения Чаянова

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-21T01:42:57+03:00

По словам проректора по науке и инновационному развитию Сергея Белопухов, труды Александра Чаянова остаются актуальными и сегодня. Фото: timacad.ru

В ней участвуют студенты и аспиранты из 44 стран мира

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В РГАУ-МСХА имени Тимирязева открылась 71-я Международная студенческая конференция: она посвящена 130-летию со дня рождения выдающегося экономиста Александра Чаянова – одного из самых известных выпускников Тимирязевской академии. В феврале в Тимирязевке уже прошла Международная научная конференция «Научное и творческое наследие А.В. Чаянова в аграрной экономике XXI века», собравшая представителей вузов и научно-исследовательских институтов со всей России и из-за рубежа. Теперь пришел черед студентов: в Международной конференции участвуют учащиеся 16 московских университетов (в том числе МГУ, МГИМО, МИСиС) и 25 региональных вузов. Всего было подано более 3000 заявок на участие.

- Особенно радует тот факт, что в конференции участвуют школьники и учащиеся колледжей. Вовлечение их в научную деятельность формирует интерес к будущей профессии, - отметила руководитель Студенческого научного общества университета, доцент кафедры маркетинга Снежанна Гузий.

Специально для учащихся средних школ в прошлом году на конференции появилась секция «Взгляд школьников на проблемы современной экономики». В этом году к ней прибавилась еще одна - «Юный аграрий», объединившая ребят, серьезно увлекающихся биологией.

Экономист и писатель Александр Чаянов - один из самых известных выпускников Тимирязевской академии.

По словам проректора по науке и инновационному развитию Сергея Белопухов, труды Александра Чаянова остаются актуальными и сегодня, особенно его работы о кооперации. Например, в июне на ВДНХ пройдет конференция, посвященная развитию кооперации в современном сельском хозяйстве.

В Международной студенческой конференции участвуют учащиеся из 44 стран – с научными докладами на ней выступят студенты из Италии, Испании, Словакии, Словении, Германии, Швейцарии, Болгарии, Сербии, Китая, Польши, Мексики, Киргизии, Армении, Беларуси и других государств. Конференция продлится четыре дня.