Алексей Чадов: Я убедился в одном - бывших жен не бывает

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-21T01:38:39+03:00

Алексей Чадов и Агния Дитковските давно в разводе, но это не мешает им сниматься вместе в шоу «Союзники». Фото: Канал СТС

Популярный актер рассказал о съемках в комедийном сериале в роли пилота-грубияна и о совместной работе в реалити-шоу со своей экс-супругой

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Этой весной Чадов появится сразу в двух проектах канала СТС - в комедийном сериале «Улетный экипаж», который поставил режиссер киносаги «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг, и в реалити-шоу «Союзники»,­ где вместе с Алексеем снялась его бывшая жена Агния Дитковските. Точная дата премьеры «Союзников» пока неизвестна, а «Улетный экипаж» стартует в телеэфире уже 26 марта.

- В этом сериале вы играете Алексея Кулагина, отличного пилота, но не слишком воспитанного человека, убежденного женоненавистника, забывшего о хороших манерах...

- Кулагин не то чтобы забыл о хороших манерах. Просто когда находишься в процессе развода (а это довольно серьезное разочарование), появляется некий иммунитет ко всему. Вот и Кулагин стал относиться к жизни чуть-чуть легче, с юмором, мужским и грубым. Он давно снял с себя розовые очки и отчасти стал циником.

- Кстати, насколько вы сами близки к небу?

- Мой родной дядя - настоящий пилот. Причем довольно часто он летал в диких условиях, на Северном полюсе, на кукурузнике. И рассказывал много экстремальных историй, связанных с полетами. И мне как актеру было очень интересно погрузиться в эту среду.

В сериале «Улетный экипаж» актер сыграл хамоватого пилота Кулагина. Фото: Канал СТС

- В жизни вы хоть и не пилот, но как пассажир наверняка летаете часто. Какой полет особенно запомнился?

- Самое яркое впечатление от полета - после фильма «Война». Там я летал на боевых вертолетах Ми-24 над разрушенным городом.

- Вам пришлось немало полетать и ради шоу «Союзники», которое снималось на Шри-Ланке. Герои шоу - бывшие супруги, у которых полно претензий друг к другу. Как вы согласились работать с бывшей женой?

- Мне позвонила Агния, сказала: «Мы готовим интересное шоу. Если у тебя есть время, можем рассмотреть твое участие». В тот момент мы с Агнией уже были союзниками. И концепция шоу показалась нам очень симпатичной. Мы с ней тоже в свое время оказались в достаточно непростой ситуации, прошли путь от безумного счастья, когда ты женишься по любви, до развода. Конечно, тема интересная. После съемок я окончательно убедился в одном - бывших жен не бывает, мы все остаемся родственниками. Наш брак основывался на любви, и сын родился по любви. Именно это нужно хранить в сердце. Честно, когда по-настоящему становишься другом бывшей жене, ты обретаешь какую-то гармонию. И есть некое ощущение счастья и собственной полноценности.

«Улетный экипаж». С 26 марта по будням, 21.00, СТС.