Алексей Чадов: Я убедился в одном - бывших жен не бывает
Этой весной Чадов появится сразу в двух проектах канала СТС - в комедийном сериале «Улетный экипаж», который поставил режиссер киносаги «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг, и в реалити-шоу «Союзники», где вместе с Алексеем снялась его бывшая жена Агния Дитковските. Точная дата премьеры «Союзников» пока неизвестна, а «Улетный экипаж» стартует в телеэфире уже 26 марта.
- В этом сериале вы играете Алексея Кулагина, отличного пилота, но не слишком воспитанного человека, убежденного женоненавистника, забывшего о хороших манерах...
- Кулагин не то чтобы забыл о хороших манерах. Просто когда находишься в процессе развода (а это довольно серьезное разочарование), появляется некий иммунитет ко всему. Вот и Кулагин стал относиться к жизни чуть-чуть легче, с юмором, мужским и грубым. Он давно снял с себя розовые очки и отчасти стал циником.
- Кстати, насколько вы сами близки к небу?
- Мой родной дядя - настоящий пилот. Причем довольно часто он летал в диких условиях, на Северном полюсе, на кукурузнике. И рассказывал много экстремальных историй, связанных с полетами. И мне как актеру было очень интересно погрузиться в эту среду.
В сериале «Улетный экипаж» актер сыграл хамоватого пилота Кулагина. Фото: Канал СТС
- В жизни вы хоть и не пилот, но как пассажир наверняка летаете часто. Какой полет особенно запомнился?
- Самое яркое впечатление от полета - после фильма «Война». Там я летал на боевых вертолетах Ми-24 над разрушенным городом.
- Вам пришлось немало полетать и ради шоу «Союзники», которое снималось на Шри-Ланке. Герои шоу - бывшие супруги, у которых полно претензий друг к другу. Как вы согласились работать с бывшей женой?
- Мне позвонила Агния, сказала: «Мы готовим интересное шоу. Если у тебя есть время, можем рассмотреть твое участие». В тот момент мы с Агнией уже были союзниками. И концепция шоу показалась нам очень симпатичной. Мы с ней тоже в свое время оказались в достаточно непростой ситуации, прошли путь от безумного счастья, когда ты женишься по любви, до развода. Конечно, тема интересная. После съемок я окончательно убедился в одном - бывших жен не бывает, мы все остаемся родственниками. Наш брак основывался на любви, и сын родился по любви. Именно это нужно хранить в сердце. Честно, когда по-настоящему становишься другом бывшей жене, ты обретаешь какую-то гармонию. И есть некое ощущение счастья и собственной полноценности.
«Улетный экипаж». С 26 марта по будням, 21.00, СТС.