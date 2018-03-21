Профессор Лебединский собрался призывать мир обороняться от России

СЕГОДНЯ 15:32 2018-03-21T15:36:59+03:00

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Эпатажный артист, популярный в 90-х и благополучно забытый, в последние годы привлекает к себе внимание совсем не творчеством, а своей активной гражданской позицией.

Профессор Лебединский (в миру Алексей) после событий 2013-2014 годов с государством-соседом четко и резко встал на сторону несогласных с политикой властей России. 49-летний исполнитель хита «Я убью тебя, лодочник» весьма уважаем среди украинских активистов, так же как и, к примеру, одиозный российский журналист Аркадий Бабченко, покинувший родину. Лебединский тоже теперь живет на другом конце мира во всех смыслах слова, он поселился в Майами. Но все, что творится на родине, его до последнего времени напряженно тревожило. До последнего дня Профессор выражал свои тревоги в постах на Фейсбуке. От слов он теперь перешел к делу — записал матерный антивыборный видеоклип. Всеми силами Лебединский пытался убедить своих почитателей игнорировать президентские выборы. Но после объявления результатов, кажется, Алексей окончательно слетел с катушек. Отборным матов в адрес большинства проголосовавших и вообще всех, кто голосовал, убивающий лодочника не ограничился. Пребывая за океаном, наблюдая оттуда за родиной, Лебединский решил прекратить свою Фейсбук-борьбу. О чем поспешил сообщить в своем полуцензурном стиле:

- Все, о политике и России замолчал. Я вообще не понимаю, на что я трачу уже 6 лет свои нервы, слова и душевные силы. *** и дебилоидов все равно не исправишь. Хоть песни пиши социально-политические, хоть факты прямой речью в рожу им суй. Им хоть в лоб, что по лбу. Хоть целуй, хоть ругай. Отдельных опасных уродов давно пора бы жестко *** ногами во имя мира во всем мире, но это совсем не мое призвание... Я буду лишь по возможности призывать мир обороняться от России, а всех добрых людей уезжать оттуда.

Отметим, предложения некоторых подписчиков обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам психиатрического направления артист пока игнорирует.

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«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», - написал в своем блоге лидер «Машины времени». А на один из появившихся комментариев об «эффективности госпропаганды», 64-летний артист добавил: «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов» (подробности)