Путин попросил Грефа быть осторожней с "пузырями"

СЕГОДНЯ 15:41 2018-03-21T16:06:42+03:00

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Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом отчитался о работе банка за 2017 год, рассказав о небывалом спросе на ипотеку.

- Результаты работы учреждения за прошлый год можно назвать вполне приемлемыми, даже, скорее всего, хорошими, - оценил деятельность "Сбербанка" Путин.

- Мы очень хорошо поработали в прошлом году с нашими расходами, мы в первую очередь увеличили инвестиции во все технологии, - доложил Греф. - В прошлом году мы увеличили в два раза темп выдачи ипотеки по сравнению с 2016 годом. В третьем квартале произошло резкое падение ставок, что увеличило, конечно, очень сильно спрос на ипотеку. Мы сегодня уже выдаём кредиты от 7,5 процента по различным льготным программам – для молодых семей и так далее. Сейчас мы начали выдачу кредитов при субсидировании правительства, и надеюсь, что в этом году мы более 200 миллиардов выдадим по этой программе.

- Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определённую озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов? - спросил президент.

- Мы тоже сейчас внимательно за этим смотрим, - подтвердил Греф. - По ипотеке мы видим примерно в два раза рост – совершенно безопасно, там никаких проблем нет. По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение – и с нами самими образца 2008 года, и с развивающимися странами – пока мы не видим даже признаков возможности возникновения «пузыря» на рынке потребительского кредитования.