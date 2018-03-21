«Да это не она»: Рекламу с Бритни Спирс раскритиковали из-за чрезмерного фотошопа

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-21T17:26:08+03:00

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Бритни Спирс стала новым лицом марки Kenzo: певица снялась в чувственной фотосессии в стиле 80-х. На снимках весенне-летней коллекции артистка позирует в полуобнаженном виде — в длинных сапогах, трусах и в джинсовой куртке. Рекламная кампания La Collection Memento No2 была снята фотографом Питером Линдбергом в Лос-Анджелесе. Фотосессия проходила прямо на улице, из-за чего Бритни, как она сама признается, поначалу сильно нервничала:

- На съемке было очень весело, хотя поначалу я чувствовала себя неуютно, - рассказала певица в интервью журналу Vogue. - Я привыкла к фотосессиям в студии или в маленьком помещении, а эта была прямо на улице. Мой наряд был довольно откровенным. Это было необычно, но на кадрах все выглядит классно.

kenzo BRITNEY SPEARS

На снимках Бритни и вправду выглядит идеально: последние месяцы звезда много работала над собой и буквально не выходила из спортзала. Правда, многие сочли, что певица совершенно не похожа на себя: обилие фотошопа сделало ее неузнаваемой. Поклонники раскритиковали снимки звезды из-за чрезмерной ретуши и заявили, что она на фото и в жизни — два совершенно разных человека. На снимках 36-летняя Бритни не только выглядит гораздо моложе — у нее даже черты лица другие.

- А мы вообще уверены, что это Бритни Спирс? - написал на своей страничке в соцсетях известный музыкальный критик Джо Коскарелли.

kenzo BRITNEY SPEARS

Бритни пока не отреагировала на критику. У певицы сейчас проблемы посерьезней: бывший муж Кевин Федерлайн пошел в атаку на звезду, требуя увеличить размер алиментов. Да-да, Бритни содержит не только своего отца, который является ее менеджером и опекуном, но и экс-супруга. Деньги Кевину требуются, чтобы восполнить траты на детей, которых он берет к себе на выходные.

Кевин и Бритни были женаты три года (с 2004 по 2007), за это время у них родились мальчишки Джейден и Шон. После развода экс-супруги получили право совместной опеки над детьми. При этом Бритни, как зарабатывающая гораздо больше бывшего мужа, должна ежемесячно платить ему алименты на содержание сыновей. В 2007 году, когда супруги составляли договор, сумма составила 20 тысяч долларов. Именно их Бритни и платила Кевину каждый месяц на протяжении последних десяти лет.

Кевина поддерживает известный голливудский адвокат по разводам Марк Винсент Каплан. С его подачи Федерлайн несколько дней назад послал Бритни официальное уведомление о том, что он хотел бы увеличить сумму алиментов. Мол, мальчики повзрослели, а вместе с тем выросли и их аппетиты, а значит - и расходы на их содержание. Да и получает Бритни теперь гораздо больше, чем в 2007 году, когда певица переживала спад из-за нервного срыва и скандала с наркотиками.

Напомним, Бритни Спирс уже не первый год попадает в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes. В 2017 году артистка заработала 34 миллиона долларов. Поп-дива подписала многомиллионный контракт на выступления в Лас-Вегасе, а так же получает доходы от концертов, выпуска альбомов и гонорары по рекламным контрактам.