Электронная почта получит юридический статус. Что это значит

СЕГОДНЯ 17:20 2018-03-21T17:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Электронную переписку вскоре могут с юридической точки зрения приравнять к обычной. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

- Пару недель назад мы обсуждали эту тему в правительстве, - пояснил чиновник. - Премьер дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Юристы сейчас смотрят, как это сделать.

Проще говоря, электронная переписка будет считаться таким же официальным документом, как и обычное бумажное письмо. А имейл будет приравнен к традиционному почтовому адресу.

- Это положительная инициатива, - объясняет Александр Арутюнов, адвокат, доктор юридических наук. - Например, идет какая-то переписка между отдельными гражданами. Или между юридическими лицами, неважно. Если вы потом её представляете в суд, то суд эту переписку не примет до тех пор, пока вы не сходите к нотариусу и не заверите её. Нотариус открывает компьютер, проверяет все необходимые реквизиты, и выносит постановление о признании вещественного доказательства. И только потом ставит печать и подпись, которые позволяют предоставить всё это суду. Если вы к нотариусу не сходите, то суд эту переписку не примет. Более того, вы сейчас не можете зарегистрировать юридическое лицо, какое-то предприятие, если у вас нет почтового адреса. Если электронный адрес получит юридический статус и его будет достаточно - это тоже неплохо. Кроме того, сейчас часто предприятия по сути имеют два адреса — юридический и фактический, которые могут не совпадать. А при использовании имейла этой путаницы можно будет избежать.