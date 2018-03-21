Минтруда вычислит бедных, чтоб их ликвидировать

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-21T17:50:46+03:00

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Минтруда попросил региональные власти описать «портрет» типичной бедной семьи у себя в регионах. Отчет от них министерство хочет получить до 1 июля. Анализировать неимущих будут с помощью специальной системы - Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Она заработала с 1 января этого года. Каждый человек может зайти на сайте (egisso.ru) в свой личный кабинет и узнать, какие меры соцподдержки ему положены от государства. Для регистрации требуется иметь учетную запись на сайте госслуг.

- Президентом поставлена задача по снижению уровня бедности в два раза. Мы потребуем от регионов «портреты» бедных семей, - объяснил глава Минтруда Максим Топилин. - Нам нужно дойти до каждой семьи, регионы будут работать с каждой семьей, чтобы разобраться в причинах.

По последним данным Росстата, бедных в России 20,3 млн человек. Это семьи (Росстат считает по совокупному доходу домохозяйств – прим. авт.), где на каждого человека приходится доход ниже прожиточного минимума. Опрос ВЦИОМ показывает, что бедными себя считают около 40% жителей нашей страны, то есть почти 60 млн человек. 29% россиян заявили, что зарплаты им хватает только на еду, а покупка одежды для них затруднительна. Еще 10% признались, что едва сводят концы с концами, и даже нормальное питание им не по карману.

Недавно «КП» сама попробовала составить портрет среднестатистического бедного в России. Это получился житель небольшого города, возрастом от 31 года до 60 лет, имеющий семью из 2-3 человек и работу низкой квалификации: рабочий, охранник, лаборант, рядовой офисный сотрудник , библиотекарь или секретарь.

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Кто такие бедные в России?

По данным Счетной палаты в 2017 году за чертой бедности оказались 20,3 млн россиян: почти в два раза меньше, чем 18 лет назад, но на треть больше, чем в 2012 году . (Официальный «бедный» - это человек, у которого совокупный семейный доход меньше прожиточного минимума (10 329 руб.) на каждого члена семьи). Последние пять лет армия бедных снова растет - сегодня в ней каждый седьмой житель нашей страны (подробности)